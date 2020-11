V Jičíně je to vždy zvláštní, říká plzeňský házenkář Douda

O to větší bitva se čeká. „Mají za sebou super začátek, minulé kolo vyhráli v Brně. Určitě to bude jiný zápas, než jaký jsme zažili proti Maloměřicím. A myslím, že takový výkon by nám v Jičíně nestačil,“ mínil Jakub Douda, šestadvacetiletá spojka plzeňského klubu.

Jičín v minulých dnech rozvířil dění i mimo házenkářské haly. Levoruký mazák Ondřej Šulc v rozhovoru pro MF DNES vyjádřil nesouhlas s tím, že nejvyšší soutěž se po měsíční pauze znovu rozběhla. S odmítavým prohlášením hned reagoval svaz, Šulce brzdil i sám jičínský klub.

A bývalý reprezentant později svá slova mírnil. „Stojím si za tím, že necelé dva týdny tréninku v hale jsou opravdu málo a mohou přinést zranění, což žádnému hráči nepřeji. Ale vím, že se spousta lidí snažila, aby se extraliga znovu rozeběhla a já tuto snahu rozhodně podporuji. Věřím, že soutěž bude pokračovat a dohraje se.“

V Brně sám právě kvůli zranění nenastoupil, zítra už by Šulc mohl být trenérům k dispozici.

„Jičín má výborné výsledky. Tým je delší dobu pohromadě, hlavně jeho kostra. Hráčsky i systémově je to velice kvalitní soupeř,“ varoval trenér Talentu Petr Štochl. „Zodpovědně se na ně připravíme. V létě jsme se s nimi utkali v rámci přípravy, i z toho budeme čerpat.“

Body z Jičína se nevozí snadno, to Plzeň poznala už v minulých letech. „Je to tam vždycky takové zvláštní. I tím, že mají většinou plnou halu, vypjatou atmosféru. Teď tam lidi nebudou, uvidíme, jak se to projeví,“ konstatoval Douda, který se v minulém utkání proti Maloměřicím blýskl devíti góly.

Sám připustil, že hrát bez lidí je pro něj smutné. „Ani nevím, jak bych to popsal... Chápu, že jinak to teď nejde, ale je to hodně zvláštní. Hrajeme to pro lidi a proto, že nás házená baví. Pak se tu sejdeme jako na tréninku. Ale aspoň už můžeme zase hrát,“ svěřil se Douda. Udrží i v Jičíně střelecký apetit?