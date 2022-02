Štochl: Není to natolik zdrcující vítězství, abychom mohli být v klidu

„Podle výsledku i průběhu zápasu je jasné, že máme k postupu blíž než soupeř. Ale není to natolik zdrcující vítězství, abychom mohli být v klidu. Jsme teprve v poločase,“ upozornil na klubovém webu plzeňský trenér Petr Štochl.

K jakémukoliv podcenění skutečně není důvod. Esch v předchozích kolech vyřadil ukrajinskou Oděsu a norský Baekkelaget, proti němuž o postupu rozhodl po domácí remíze výhrou v Oslu. Proti Plzni znovu ukázala sílu levá spojka Muller, lucemburský snajpr si připsal šest gólů, stejně jako jeho spoluhráč Krier.

„Mají v týmu pár výrazných individualit. Jejich hra je nepříjemná, často se pouští do osobních soubojů. Bojují všemi možnými prostředky, musíme být připravení na leccos. Jejich způsob hry je hodně atypický. Mají tam speciální situace, které jsou dobře secvičené,“ hodnotil Štochl a upozornil také na hodně vysunutou obranu lucemburského rivala. „Zkoušeli tím naši hru nabourat a i když jsme to zvládali celkem dobře, musíme si na to připravit další varianty.“

Český mistr nicméně vedení neustále kontroloval, vedl až pětibrankovým rozdílem, nakonec je z toho skóre 34:30. Sedm gólů si připsali křídelník Linhart a spojka Douda.

„Když dáme soupeři prostor, nebudeme dost kvalitní a agresivní, budeme mít problémy. Ale uhráli jsme dobrý výsledek a naše plus by mohla být síla lavičky, tam máme větší kvalitu,“ věří Štochl.