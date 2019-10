Postup a Plzni chybí krok do skupiny. Uvidíme, co přinese los, říká kouč

Oba zápasy se po dohodě klubů hrály v Plzni, na čtvrteční výhru o devět branek 32:23 v pátek Talent navázal další výhrou 26:21.

„Uvidíme, co přinese los. Rozhodně už jsou tam soupeři o dva tři levely výš, než doposud. Pamatuji si, když před třemi lety Plzeň s Martinem Šetlíkem narazila ve stejné fázi na dánský Silkeborg. A ten nás rychle vrátil na zem,“ připomněl realitu současný kouč Michal Tonar.

Mimochodem, Silkeborg je v osudí mezi nasazenými také letos. Ale i bundesligové celky Melsungen, Magdeburg či Füchse Berlín, bývalý tým Petra Štochla, současného Tonarova asistenta. Ve hře jsou rovněž francouzské Nantes, Chambery, polská Gwardia Opole, týmy ze Španělska, Maďarska či Polska.

„Uvidíme, jestli je tam někdo hratelný. Na druhou stranu, kdyby přišla bundesliga nebo jiná pecka, abychom viděli to srovnání, také to nebude na škodu,“ mínil Tonar.

15. října se losuje třetí kolo Poháru EHF, v osudí bude 32 týmů. Hraje se v listopadu.

V pátek mu zatrnulo jen v úvodu utkání. Izraelci rychle odskočili na 3:0 a celá lavička živila naději. Ale Plzeň se postupně otřepala a ve 28. minutě Macháč poprvé zařídil vyrovnaný stav (9:9). „Vytáhli drápky, naše dieslové motory se zase trošku déle zahřívaly, chybami a nevyužitými šancemi jsme je sami dostali do laufu,“ nadhodil trenér.

Ještě na začátku druhé půle utekli Izraelci 13:10, ale víc Talent nepovolil. Ve 39. minutě Macháč poprvé zařídil plzeňské vedení a český mistr už pak žádné trable nepřipustil.

„Klukům chci poděkovat. Tým šlape, takový vstup do sezony tady dlouho nebyl. Myslím, že to není úplně normální stav,“ vyzdvihl kouč Tonar. Jeho tým je zatím neporazitelný, na kontě má pět výher v extralize a čtyři v poháru.

A dostat se do skupinové fáze v Evropě, to by byl nečekaný bonus!

„Hlavně bych si přál, abychom hráli první zápas doma a konečně před plnou halou. Atmosféra z finále s Karvinou mi hodně chybí,“ řekl Tonar.

Splní se tahle myšlenka?