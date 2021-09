Je to zádrhel, ulevil si po nečekané porážce plzeňský kouč Štochl

Zaslouženě. Připomínali víc spícího obra než nenasytného lovce. Navíc hosté od první vteřiny dávali najevo, že nehodlají plnit roli odepsané oběti, do favorita se naopak sami zakousli od první vteřiny.



„Katastrofální. Z naší strany nepovedený, otřesný zápas. Při vší úctě k soupeři, my prostě první zápas doma a před našimi fanoušky nemůžeme prohrát s Novým Veselím. A ještě dostat dvaatřicet branek, to prostě nejde. Jenže s takovou defenzivou nemůžeme uspět,“ vztekal se Jakub Douda, spojka Talentu.

Mistr od začátku skóre dotahoval. Do vedení se dostal jen na krátký, sedmiminutový úsek zkraje druhého poločasu, ve 37. minutě Šafránek z brejku upravil stav na 20:18. Zlom? Kdepak, stačilo pět minut, aby si hosté vedení vzali zpět. A už ho nepustili.

„Věděli jsme, že když porazit Plzeň, tak spíš teď na začátku sezony, kdy se její starší hráči pomaleji rozjíždějí. Navíc měli ještě poměrně nedávno emoční vrchol v podobě zisku titulu. Svědomitě jsme se připravili a věřil jsem, že se tady o výhru porveme,“ popisoval kouč Nového Veselí Peter Kostka. V poslední desetiminutovce měl Talent v útoku několikrát možnost srovnat krok, ale své šance neproměnil. Stehlík napálil jen břevno, Šafránek lobem z křídla tyč.



„První zápas doma jsme chtěli rozhodně vyhrát, ale 32 inkasovaných branek je příliš. Vstřelili jsme dost gólů, měli i další šance, ale prohráli jsme si to vzadu. Naše obrana ani gólmani toho dnes moc nepochytali. Nerad to rozděluji, je to propojené. Tam vidím dnešní rozdíl mezi týmy,“ konstatoval plzeňský trenér Petr Štochl.

„Je to zádrhel. Za týden jedeme do Frýdku a nebudeme to tam mít jednoduché. Ale máme zkušený tým a věřím, že tuhle situaci zvládneme,“ doplnil.

To hostům se cestovalo domů do Nového Veselí spokojeně. „V Plzni si dáme plzničku, kluky jsem pozval na pivo. Ale pak už zase začne tvrdá práce,“ líčil Kostka.