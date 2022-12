Plzeňská spojka Stehlík: V jasných šancích se nejde vymlouvat na únavu

„Každý se s tím v hlavách musíme srovnat a soustředit se ještě na středu,“ prohlásil po porážce s Duklou Jan Stehlík, sedmatřicetiletá levoruká spojka plzeňského klubu.

Prohráli jste s Duklou, předtím remizovali v Novém Veselí. Podepisují se v závěru podzimní části na týmu náročný program i zranění několika opor?

Já si nemyslím, že by to bylo fyzicky náročnější než jindy. Tohle je součást sportu, se zraněními se musíme popasovat. Tak to prostě je.

Co tedy musíte vylepšit, abyste si konec roku nepokazili ještě v pohárovém semifinále s Brnem?

To hlavní je v koncovce. Neproměňujeme šance, to byl hlavní problém i proti Dukle. Jistě, v obraně je to hodně ovlivněné zraněními. Nemůžeme hrát variantu jedna - pět, tři hráči, kteří mohou fungovat na vysunuté střední spojce, nám teď chybí. Ale víc mě mrzí šance, které zahazujeme. Jsou to jasné příležitosti z dobrých úhlů, v takových situacích se musíme odměnit, ne si komplikovat zápas.

V tom byl hlavní problém při porážce s Duklou?

Hlavně v prvním poločase. Nedávali jsme góly, přitom jasných možností byla spousta. Dvě sedmičky, náskoky, vyložené šance. Můžeme se bavit o tom, že dostáváme spoustu branek, ale kdybychom měli při těch zahozených střelách sedmdesáti procentní úspěšnost, je to na konci minimálně remíza. Mohli jsme to uhrát, takhle nás to stálo hrozně sil a Dukla to zvládla lépe.

Přece jen, neubývají vám také ty fyzické síly, vzhledem k tolika absencím?

Byl to prostě další zápas v řadě. Máme nějaké zraněné hráče, program je nabitý. Ale Dukla na tom byla podobně. Když jste v jasné šanci, nemůžete to svádět na únavu. A my si ty šance vytvořili. Můžeme se bavit o tom, že nefunguje ideálně spolupráce obrany s gólmanem. Kdyby byla lepší, asi dostáváme méně branek. Ale pořád je větší problém v koncovce. Na to, kolik jsme toho nedali, bylo jednatřicet gólů dost. A stejně to nestačilo.

Je to dlouhodobější problém?

Je. Ukázalo se to v evropském poháru v Izraeli, i předtím proti Lotyšům nás koncovka brzdila. Pak můžete hrát cokoliv, ale s takovou koncovkou do nepůjde.