První výhra v sezoně. Plzeňské házenkářky porazily Písek

„V první půli udělaly holky jen pět technických chyb a těšil jsem se, že to bude klidné utkání. Ale po přestávce přišlo chyb hned patnáct,“ viděl zásadní rozdíl trenér Richard Řezáč.

Jihočešky po půli zaskočily domácí vysunutou obranou, vstřelily čtyři góly v řadě, Plzeňanky navíc inkasovaly tři dvouminutové tresty. V tu chvíli ale tým držela skvělými zákroky reprezentační gólmanka Karin Řezáčová.

Desetiminutový brankový půst pak ukončila první trefou v dresu DHC Nikola Motejlová. Ta přišla do Plzně na limitovaný přestup z prvoligových Vršovic. „Byla to opakovaná nabídka, v minulosti se mi ale do Plzně moc nechtělo, kvůli práci a škole. Pocházím z Lovosic a cesta je docela náročná. Ale první liga se nehraje a jsem ráda, že teď jsme se už domluvili,“ uvedla pro klubový web.

Za DHC nastoupila podruhé a slavila výhru, i když Plzeň ve druhé půli vstřelila jen osm gólů. „Chyby v útoku jsme kompenzovali v obraně, kde nás navíc skvěle podržely brankářky. Druhý poločas ale reklamou na házenou nebyl,“ uznal Řezáč. V sobotu jeho tým čeká duel v Hodoníně.