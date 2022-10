Házenkáři Plzně míří do Zubří, kouč Štochl chválí šikovné mladíky

„Snažíme se hráče učit, aby na hřišti ani na chvíli nepolevili. Že nás víceméně nezajímá, kdo proti nám stojí a chceme především hrát svoji hru v maximální kvalitě, kterou jsme ten den schopní ukázat. Aby soupeři věděli, že když nastoupí proti Talentu, budou to mít těžké,“ hlásil po sobotní demolici Hranic trenér Petr Štochl.

Do Zubří tým míří bez zraněných levých křídel Šafránka s Vinkelhöferem, za které zaskakují mladíci. „Mám radost, jak do toho naskočil Adam Beneš, na kterého padla stěžejní tíha v obraně a vypořádává se s tím velmi dobře. A máme tam i dalšího dorostence Adama Bernharda. Samozřejmě je složité, když vypadnou dva takoví hráči, ale teď se vrací na spojku Miky Tonar, na křídle tak mohou zaskočit také Říha nebo Douda,“ plánoval Štochl.

Dirigent hry Tonar se v neděli vrátil do sestavy po více než půl roce, postupně se dává do kupy po nevyzpytatelném zranění zad. „Je to specifický problém. Mikyho minutáž zatím bude úměrná tomu, že má za sebou velkou pauzu, herní i fyzickou. Ale je to zkušený hráč a věřím, že bude schopný se rychle dostat do bývalé formy. Máme náročný program, čeká nás evropský pohár, liga i domácí pohár, každá minuta na hřišti mu prospěje.“

Talent čeká v EHF European Cupu domácí dvojzápas s lotyšským Dobele až první listopadový víkend. To Zubří se už tuto sobotu představí v hale norského Arendalu, proto Plzeň vyzve již dnes.

A Valaši touží udržet dosavadní bilanci v soutěži. Venku zatím nebodovali, ale doma ještě nezaváhali. V minulém kole na Dukle, kde padli o gól, se navíc Zubří muselo vypořádat s citelnou marodkou.

Jak zvládne duel proti rozjetému vicemistrovi?