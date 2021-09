Kanonáda Talentu. Plzeňští házenkáři atakovali proti Maloměřicím padesátku

Bývalý reprezentant jedenácti góly přispěl k nedělní demolici Maloměřic ve třetím kole nejvyšší soutěže, úřadující mistr soupeře zdeptal rozdílem třiceti gólů 48:18!

„Přistoupili jsme k zápasu na sto procent, nic nepodcenili a nepolevili ani na minutu. Táhli jsme pořád naplno. Bylo to potřeba, protože nejsme v situaci, kdy jde všechno lehce,“ pochvaloval si Šindelář.

Skóroval z různých pozic. Z brankoviště, z proskoku, ze střední vzdálenosti nebo střelou přes celé hřiště do opuštěné branky. „Všechno pramenilo z toho, že Dan (Režnický) byl nemocný. Ale příště se s ním na hřišti rád podělím, hrát šedesát minut, to už není pro mě,“ usmíval se pivot, který za dva měsíce oslaví pětatřicáté narozeniny.

Plzeň po porážce s Novým Veselím a vydřené výhře ve Frýdku-Místku potřebovala nabrat dech a to se jí povedlo dokonale. K dokonalosti chybělo snad jen to, aby hráči vyslyšeli fanoušky vyvolávanou padesátku. Tu nestihli. „V polovině první půle bylo rozhodnuto, dominovali jsme. Takový výsledek jsem ve své krátké trenérské kariéře ještě nezažil. Kéž by jich bylo víc,“ konstatoval trenér Talentu Petr Štochl.

Celý zápas nechal mezi tyčemi Karla Šmída, čerstvého otce. „Minule byl u porodu syna a v týdnu přišel o pár tréninků. Chtěli jsme, aby si zachytal,“ doplnil kouč.

Talent tým v tabulce poskočil na třetí příčku, v sobotu ho ale čeká daleko těžší šichta v Lovosicích, které jsou na čele. „Bude to úplně jiný zápas, mnohem víc nás prověří,“ pokyvoval Štochl. Nicméně na sever jeho tým pojede s hodně vylepšeným sebevědomím. „Neřekl bych, že jsme byli po prvních dvou kolech naštvaní. Spíš toho ještě musíme hodně vyladit. Na pravou spojku přišel Marek Korbel, sehráváme se a dáváme postupně do kupy,“ mínil pivot Šindelář.

I v ženské MOL lize je v Plzni veselo, DHC dál válí, po třech kolech drží neporazitelnost. V sobotu hráčky pokořily doma oslabenou Porubu jasně 28:17, osmigólový příděl potřetí v řadě zapsala spojka Veronika Galušková.

„Utkání jsme zvládli na výbornou, ale měli jsme to trošku usnadněné tím, že Porubě chybělo několik klíčových hráček. Nic jsme však nepodcenili, dokázali jsme udržet velmi dobře postavení obrany a také brankářky podaly nadprůměrný výkon. Začíná se projevovat zapojení všech hráček do hry, máme tak větší tlak,“ uvedl trenér DHC Richard Řezáč.

Obě gólmanky, Karin Řezáčová i Michaela Malá, také neušly pozornosti reprezentačního kouče Jana Bašného a jsou v nominaci na říjnové kvalifikační duely o postup na Euro ve Francii a proti Chorvatsku.