Supersérii uťal gól čtyři vteřiny před koncem. Zklamání, řekl lovosický kouč

„Jsme trošku zklamaní, Plzeň určitě byla k poražení,“ zalitoval lovosický trenér Roman Jelínek.

Šlágr v nabité plzeňské hale, kterou zaplnilo 820 burácejících fanoušků včetně těch hostujících, rozsekly až poslední okamžiky. Minutu před koncem ze sedmičky vyrovnal lovosický hrdina Chotěborský, jenže poslední slovo si vzal domácí benjamínek Bláha a jeho projektil z dálky. Hniďák ještě po čase házel přes zeď, brankáře ovšem nezaskočil.

„Krásný zážitek! Nečekal jsem takovou atmosféru, užívám si to. Při mé poslední střele jsem se snažil být co nejvíc v klidu. A kupodivu jsem byl,“ zubil se mladík Bláha, kterého plzeňský trenér Petr Štochl blahořečil: „Ukázal, že se svou výškou umí pracovat. Není to vůbec snadné, když má kluk v šestnácti letech 212 centimetrů. Ale nebojí se toho.“

V celém zápase se rivalové přetahovali o vedení, klíčové chvíle přišly deset minut před koncem. Lovci se utrhli na 33:30, nikdo do té doby nevedl o víc gólů, ovšem vicemistr bleskově srovnal. „Lovosice jsme tím nahlodali,“ cítil Štochl. Jeho protějšek Jelínek přikývl: „Dostali jsme se do laufu, udělali si náskok. Bohužel pak jsme neproměnili sedmičku a byli zbytečně zbrklí v útoku. Plzeň nás dotáhla, což byl zlom. Získala sebevědomí do závěrečných minut, kdy i s trochou štěstí rozhodla. Remíza by zápasu slušela víc.“

Za Lovce se 11 brankami blýskl Chotěborský, pětkrát skórovali Petryčenko a Hniďák. Domácí táhli sedmigóloví Terzić a Bláha. „Bohužel jsme si neporadili se spojkami Plzně, naopak s pivotem ano,“ viděl Jelínek, který postrádal i nemocného Horáka, vítěze Ligy mistrů a letní superposilu. Oslabení byli také domácí. „Spousta hráčů chyběla, spousta vylezla z postele a šla hrát,“ tvrdil Štochl.

Novou supersérii můžou Lovci založit v neděli, hostí Prešov. „Jedeme dál, musíme získat dva body,“ zavelel Jelínek.