Litovel na dně. Dva body jsou tristní, uznal trenér po debaklu v Plzni

„Celkově jsem spokojený. Zahráli si všichni, v klidu jsme došli pro vítězství. A výsledek je zásluhou celého týmu, z toho mám radost,“ hodnotil plzeňský kouč Michal Tonar.

To jeho protějšek neměl k dobré náladě žádný důvod. „Ten pohled na světelnou tabuli s konečným výsledkem není příjemný,“ povzdychl si litovelský trenér Ivo Vávra. „Nemůžu nám upřít snahu, ale výkonnostní zenit překročit nelze. Na víc momentálně nemáme, ti kluci by potřebovali víc trénovat.“

Domácí začali zostra, už po dvanácti minutách narostlo skóre na 8:1. Pak přišla jediná drobná komplikace, kdy Litovel upravila na 9:4 a trenér Tonar si okamžitě vyžádal oddechový čas. Tým pak znovu zabral a ještě do poločasu odskočil na 14:8.

„Po bezvadném začátku přišla hluchá pasáž, kdy jsme místo střelby zdálky začali hledat pivota. To ovlivnilo i poločasové skóre, mohli jsme vést ještě výraznějším rozdílem,“ mínil Tonar. Hned po pauze Talent předvedl další gólový trhák, ve 42. minutě už soupeře drtil rozdílem třídy 23:10. Na hřišti se prostřídali všichni hráči. Dařilo se pravým křídlům, Chmelík s Wildtem zaznamenali dohromady dvanáct branek. Střelecky se prosadil i dorostenec Říha, který si připsal dvě trefy.

„Úžasné, takovou porci minut jsem v áčku ještě nedostal. Dát dva góly před našimi fanoušky, to je parádní zážitek,“ líčil mladík Martin Říha. Konečný patnáctigólový rozdíl jen podtrhl dění na hřišti. „Do hry se dostali všichni, aniž by se to podepsalo na výsledku. Dokonce jsme náskok po prostřídání ještě navýšili,“ těšilo Tonara.

Po výhře 33:18 se Plzeň dál přetahuje o čelo s Karvinou, pořadí rozsekne až závěrečné kolo. To Litovel má jiné starosti. „Chybí nám klíčový hráč, který by mladý tým zvedl a rozhodoval zápasy. Ve zbytku sezony chceme ještě posbírat nějaké body, ty dva jsou fakt tristní a myslím, že to ani úplně neodpovídá. Některé zápasy jsme prohráli zbytečně,“ přemítá Vávra.