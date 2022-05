My jsme šance neproměnili, Karviná ano, ohlíží se Štochl za pátým finále

„Po porážce se to hodnotí vždycky špatně. Ale když se ohlédnu, dostali jsme se do čtvrtfinále evropského poháru, vyhráli finále Českého poháru a ve finále extraligy padli až v pátém zápase. Celkově je sezona určitě úspěšná. Ale samozřejmě je lepší poslední zápas sezony vyhrát,“ uvedl do kamer České televize plzeňský trenér Petr Štochl.

Triumf Karviné je zasloužený. Vyhrála základní část, domácí halu proměnila v nedobytnou tvrz. A potvrdila to také v klíčové bitvě o titul. Talent jedinkrát držel nerozhodné skóre (2:2 hned v úvodu), jedinkrát se dostal na jednobrankový rozdíl, to když ve 26. minutě Stehlík snížil na 12:11. Ale byť se držel na dostřel po celý zápas, na obrat neměl.

„Přesto jsem uvěřil až ve chvíli, kdy Vojta Patzel dvě minuty před koncem zvýšil na pětibrankový rozdíl. Tam už by se ani zázrak nemohl stát. Ale myslím, že jsme dominovali od samého začátku a neustále udržovali náskok,“ prohlásil karvinský kouč Michal Brůna.

Bývalý reprezentant ještě jako hráč juchal po finále na jaře 2018 v Plzni ve zlatém opojení. Po čtyřech letech se dočkal jako šéf karvinské lavičky. „Je to rozdíl. Jako trenér jsem měl daleko větší nervy,“ pousmál se holohlavý šéf Baníku.

„Zase nám trošku utekl začátek, ale tentokrát jsme byli furt na dostřel. Ve druhém poločase oba týmy zvolily v útoku hru sedm na šest. My jsme však naše šance neproměnili, zato Baník ano,“ poznamenal Štochl.

Plzeň všechny zápasy v play off protáhla až na pět duelů. Ve čtvrtfinále proti Brnu i v semifinále se Zubřím dokázala přetočit stav 1:2 na zápasy. Až proti Karviné velký obrat nedotáhla.

I tak slaví osmou medaili za osm let. „Chci Baníku pogratulovat. Celou sezonu hrál skvěle, doma neprohrál jediný zápas, ovládl základní část. Titul má zaslouženě, ať si to užije,“ vzkázal Štochl. Však to také na severu Moravy byla dlouhá zlatá noc...