Ostrý start plzeňských házenkářů. Míří do Lovosic, ty představí Horáka

Hned v prvním kole extraligy se na severu Čech očekává třaskavá atmosféra. Lovci úvodní duel soutěže znovu přesunuli na lovosický zimní stadion. A příchod Horáka, vítěze Ligy mistrů a ještě loni defenzivního specialisty německého giganta z Kielu, má klub posunout mezi aspiranty na medaili. „Snad si Pavel v sobotu nevzpomene na své nejlepší časy, kdy to byl schopný házet z půlky a dávat góly,“ pousmál se Štochl. „Lovosice v něm samozřejmě získávají ohromnou zkušenost, hlavně v obraně. Ale určitě se bude objevovat i v útoku,“ uvažuje šestačtyřicetiletý kouč Talentu.

Zápas začíná zítra v 19 hodin.

Horák však nebude jediný bývalý parťák, kterého v domácí soutěži Štochl potká. Návrat mezi karvinské tyče ohlásil před sezonou Martin Galia, s nímž léta tvořil výtečnou gólmanskou dvojici v národním týmu. „Bral bych v Plzni. Tihle hráči stoprocentně přispějí ke zkvalitnění soutěže, ostatní kluci uvidí, jak se trénuje ve světě. A i když měla Karviná loni výborné gólmany, příchod Galoše znamená zase rozdíl čtyř pěti obdržených gólů na zápas méně,“ předpovídá Štochl.

Vicemistr z Plzně tužil kádr jinak, přivedl dva leváky. Do týmu se zapracovávají makedonský křídelník Kosteski a zkušená srbská spojka Terzič. „Niko Kosteski je velmi dobré křídlo. Má šikovnou ruku, bude střílet hodně gólů, je to rychlostní typ. Určitě bude přínosem. Stefan Terzič přišel po covidu a fyzický deficit je ještě znát. Chvíli potrvá, než bude schopen odvést maximální výkony. Ale je to nebezpečný střelec, slibujeme si od něj góly z větší vzdálenosti. Takový typ hráče jsme k Honzovi Stehlíkovi potřebovali,“ říká trenér Talentu.

Tonar a Šafránek jsou mimo hru

V úvodu sezony bude postrádat dvě opory. Spojka Tonar se stále dává do kupy po vleklém zranění zad, křídelník Šafránek má potíže s ramenem. „U Mikyho se to stále pomalu lepší, pevně věřím, že doba návratu na palubovku se blíží. Ale netroufám si odhadovat konkrétní termín, záda jsou citlivá záležitost. Absenci Ondry Šafránka budeme řešit z vlastních zdrojů. Naskočil tam dorostenec Adam Beneš a jeví se velmi dobře.“

Poslední roky extralize kralují dva kluby, Karviná s Plzní. Teď do soutěže přibyl jako host slovenský Prešov a absolutní špička se vyrovnává. „I když Zubří přišlo o špičkového gólmana Mizeru a kariéru ukončil Míra Jurka, zase bude silné. Stejně tak Dukla, nahoru půjdou Lovosice,“ odhaduje Štochl.

A cíle Talentu? ‚Chci, abychom předváděli výkony na hranici svých schopností. Na co to bude stačit, je druhá věc. Ale pokud tuhle podmínku budeme plnit, zase se budeme pohybovat na špici,“ věří kouč.

Start do sezony nemá Talent jednoduchý. Zítra Lovosice, za týden hostí nevyzpytatelné Brno, pak pojede do Frýdku-Místku. „Loni jsme první zápas doma prohráli, nakonec nám ty dva body scházely k tomu, abychom po základní části skončili první a měli nejvýhodnější pozici do play off. Každý zápas je důležitý. Ideální je vyhrát první i poslední v základní části. A všechny mezi nimi,“ zavtipkoval Štochl.

S útokem minimálně na finále to ale Talent myslí vážně.