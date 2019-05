Plzeňské házenkářky sestupují. Trenér věří v brzký návrat

Galušková: Bolí to, ale chceme se vrátit Po tváři jí tekly slzy, těžko hledala slova. Ani sedm gólů kapitánky Lindy Galuškové nepomohlo házenkářkám Plzně k záchraně. Po porážce s Pískem 25:26 sestupují. „Když padáte o jedenáct gólů, těžko se to stahuje. Vlastníma chybama jsme si soupeřky nechaly v první půli utéct. Dokázaly jsme sice srovnat, ale nestačilo to,“ svěřila se dvaadvacetiletá Galušková. Dokážete si vysvětlit ten hrozivý vstup do zápasu?

Asi na nás dolehlo, že jde o všechno. Začátek byl ještě dobrý, za stavu 3:3 jsme ale nedaly dvě rány a šly dolů, jako bychom to zabalily. Přesto jste se ve druhém poločase dokázaly skvěle zvednout.

Jo, výsledek není ostudný. A kdybychom tak hrály celý zápas, ze dvou bodů se radujeme my. Ale to je jen kdyby, honily jsme to pozdě... Bolí sestup hodně?

Bolí, jsme hodně smutné... Nečekaly jsme to. Ale chceme se ještě sebrat. Čeká nás poslední zápas v Olomouci a tam chceme ukázat, co v nás je. Nezabalíme to, chceme odcházet se vztyčenou hlavou. Když se ohlédnete za celou sezonou, jak ji hodnotíte?

Nebyly jsme za otloukánky, držely jsme krok. I s těmi nejlepšími celky jsme dokázaly hrát otevřeně. V tomhle jsme byly důstojnými soupeřkami všem. Nakonec nám ve skupině o záchranu scházelo i trošku štěstí. O gól jsme prohrály ve Zlíně, teď doma s Pískem. Mrzí mě to. Věříte, že tým zůstane pohromadě a brzy se do MOL ligy vrátí?

Rozhodně chceme zpátky. A to co nejdřív. (es, vjn)