Prohráli jsme si to sami, zlobil se plzeňský pivot Macháč po Karviné

„Střelecky mi ten zápas sice vyšel, ale prohráli jsme, takže je to k ničemu,“ zlobil se 26letý Macháč.



Rodák z Považské Bystrice loni kraloval střelcům slovenské nejvyšší soutěže, teď je s 39 góly nejlepším střelcem Plzně.

Co se vlastně stalo za stavu 18:13, kdy se zdálo, že máte utkání pevně v rukách?

Přestali jsme dodržovat taktické věci, které jsme předtím plnili. Já osobně jsem tam měl i pár přešlapů, snadno jsme ztráceli balony a soupeř nám dával lehké góly. Nás už to pak stálo hodně sil. Každopádně jsme si to prohráli sami.

Vy jste odehrál asi nejpovedenější zápas v Plzni od letního přestupu ze Slovenska. Je to alespoň malá náplast?

Já nevím. Góly tam naskakovaly, ale z mojí strany tam bylo i hodně chyb. A co k tomu pozitivního říkat, když jsme nevyhráli...

Talent a Karviná se potkaly poprvé od jarního finále. Vnímal jste větší rivalitu mezi týmy?

Určitě. Já i to finále na dálku sledoval. Karviná je velice houževnatý tým a emoce k tomu patří. Je to dobře, diváci si užijí o to lepší a agresivnější házenou. Teď jsme prohráli my, přiště uděláme všechno pro to, abychom uspěli.

V extralize jste vyhráli devět zápasů v řadě. Berete to tak, že jednou porážka musela přijít?

Já to ani nevnímal jako nějakou dlouhou sérii. Prostě jsme do každého utkání šli s jasným cílem vyhrát. Dnes se to nepovedlo, je třeba to rychle hodit za hlavu.

To je teď nejdůležitější, zbytečně se v porážce nepitvat?

Přesně tak. Ano, rozebereme si, co jsme udělali špatně, něco si k tomu řekneme. Ale teď už se musíme soustředit hlavně na sobotní utkání v Poháru EHF v Dánsku.

S Holstebro jste doma prohráli o pět branek. Věříte, že ještě žije šance na postup?

Doma jsme udělali strašně moc zbytečných chyb. A když jsme to stáhli na dva góly, znovu jsme neudrželi koncentraci a udělali další chyby. Ale letíme do Dánska vyhrát, o postup se ještě popereme.