Zápletka. Plzeňští házenkáři mohou poskočit na první místo

Vše rozhodne pondělní dohrávka závěrečného kola základní části. Plzeň nastoupí od 20.05 hodin před kamerami ČT Sport proti domácímu Novému Veselí. A pokud vyhraje, půjde před Baník.

„Nechceme o ničem spekulovat, jdeme do zápasu s cílem vyhrát. O play off začneme přemýšlet teprve potom,“ prohlásil rázně trenér Talentu Michal Tonar.

Nicméně jeho tým si může „vybrat“ soupeře do čtvrtfinále. Z první pozice by Plzeň šla na Lovosice, pokud zůstane druhá, narazí na Frýdek-Místek.

„Nemáme žádného favorita. Je nám jedno, na koho narazíme,“ reagoval plzeňský kouč. Podstatnější je podle něj fakt, že tým začne čtvrtfinále doma. Hrát se bude v městské hale na Slovanech v neděli 24. března (10.30 hodin) a v pondělí 25. března (20.15).

„Loni s Duklou nám to pomohlo. Věřím, že to zafunguje i tentokrát. A je pravdou, že z tohoto pohledu je lákavá i představa jít do vyřazovací části z prvního místa,“ naznačil.

Nové Veselí už s jistotou skončí na čtvrté příčce, ale doma rozhodně nic nevypustí. „Letos mají velmi dobrý a silný tým. Podařilo se jim šikovné mladíky doplnit zkušenými cizinci,“ chválil štiku ligy Tonar.

Jak dopadne poslední rébus základní části soutěže?