Hit v Tachově. Plzeňští házenkáři chtějí před Duklou udržet náskok

A jde o pořádně atraktivní souboj, střetávají se totiž dva nejvýše postavené týmy tabulky.

„Dukla má velmi dobře poskládaný mančaft. My se zkusíme odrazit od kvalitní defenzivy, protože od ní se všechno odvíjí. Chceme podat dobrý výkon, abychom se důstojně rozloučili se sezonou. Chybět nám budou zranění Stehlík a Ivančev, proto vyzkoušíme na spojkách nějaké nové varianty,“ prozradil plzeňský trenér Michal Tonar.

Úvodní vzájemný duel vyhrála v září Plzeň, na hřišti Pražanů zvítězila 27:23. V odvetě ji však nečeká klasické domácí prostředí.

„Mě osobně mrzí, že nehrajeme v Plzni, kde by dorazilo víc fanoušků, ale na druhou stranu jsem rád, je to dobře pro propagaci házené. I v Tachově přijde plná hala,“ pronesl pivot Daniel Režnický. „V týdnu jsme tam i trénovali, abychom si hřiště vyzkoušeli. Nehrajeme úplně doma, doufám však, že to nebude mít vliv,“ doplnil kouč Tonar.

Dukla hraje ve skvělé formě, posledních osm soutěžních zápasů ovládla. Z toho pět extraligových. V tabulce ale za Plzní stále o dva body zaostává.

„Většinu kluků z Dukly dobře znám, hrál jsem s nimi. Bude to mít speciální náboj, nějaké hecování proběhne, ale to k tomu patří. Navíc mají tato utkání nádech derby. Dukla udělala velký progres, hrají výbornou házenou, bude to těžký soupeř,“ řekl Režnický.