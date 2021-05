Klíma? Po sérii mu pogratuluju, hlásí plzeňský kouč Štochl

Pro Talent tým Plzeňského kraje tak před středeční čtvrtou bitvou extraligového semifinále v Praze stojí jasný úkol. Zastavit v rozletu dvaadvacetiletého rodáka z Ivančic.

„Až série skončí, doufám, že lépe pro nás, chci si s ním popovídat a pogratulovat mu k fantastickým výkonům. V Dukle i v reprezentaci, kde jsem ho měl možnost potkat na lednovém srazu v Plzni. V takovém věku je tahounem v klubu i v nároďáku, zaslouží si obrovský kompliment. Je jen otázkou času, kdy se posune do zahraničí,“ vysekl poklonu plzeňský trenér Petr Štochl.

„Bere to na sebe. Nejen ze spojky, snaží se dostat i do jiných pozic. Všichni musíme být maximálně v pozoru, nedovolit mu střelbu, zdvojovat, pomáhat si,“ přidal se Jan Stehlík, levoruká opora Talentu.

Otázkou je, co s Klímou udělal pořádný kvalifikační zápřah, odehrál minulý týden spoustu minut. „Možná bude trošičku unavený. Ale je to tak dobrý hráč, že se dokáže znovu dobře připravit,“ mínil Štochl.

Po dvou plzeňských výhrách Dukla ještě před reprezentační pauzou odvrátila vyřazení. K postupu do finále má ale pořád blíž Talent, dnes od 17 hodin má v pražské Ruzyni další šanci sérii rozhodnout.

„Už předchozí zápasy se jiskřilo a teď bude zas. I mezi lavičkami už je hodně emocí, nervy jsou na pochodu. Ale tohle prostě k play off patří, je to nápor na psychiku,“ uvedl šestatřicetiletý Stehlík, který část kariéry odehrál právě v Dukle. „Pořád to beru prestižně, spoustu lidí tam znám. I když, až na gólmana Tomáše Petržalu jsou už teď ve vedení klubu nebo trenéři,“ usmál se.

Oba týmy pauzu využily i k doléčení šrámů. Dukle by se mohla do boje vrátit další úderná spojka Patzel, Plzni křídelníci Vinkelhöfer s Chmelíkem. „Věřím, že přestávka nám v tomhle pomohla a budeme silnější,“ řekl kouč Štochl.