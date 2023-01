Cenný skalp. Plzeňští házenkáři zdolali Drážďany, kouč chválil

„S Drážďany jsme hráli před rokem a půl u nich, docela výrazně jsme tam prohráli. Teď jsme uspěli proti týmu z druhé bundesligy, což se nám dlouho nepovedlo. Mělo by nám to před extraligou zvednout sebevědomí,“ hlásil pro klubový web trenér Petr Štochl.

Německý klub přitom jen o den dříve vyhrál pětibrankovým rozdílem v Lovosicích, na půdě lídra extraligové tabulky. Ale v Plzni narazil. Talent v průběhu druhého poločasu odskočil soupeři až na rozdíl 30:24 a náskok si podržel.

„Kluci se snažili plnit to, s čím jsme do zápasu šli, což je velmi pozitivní. Pokud s takovým výkonem vstoupíme do extraligy, tak to bude fajn,“ pochvaloval si kouč Štochl. „Zápas měl slušnou úroveň. Z naší strany to bylo po delší době velmi dobře zvládnuté utkání od gólmanů přes obranu až po útok.“

Do duelu už zasáhli i reprezentanti Douda s Režnickým, pozitivní je také zlepšující se zdravotní stav kádru. Minulý týden v Linci poprvé po operaci ramene naskočil do sestavy křídelník Šafránek, v plném zápřahu je i střelec Škvařil, který měl rovněž potíže s ramenem. Uzdravil se i mladík Beneš, další varianta na levé křídlo. A na lavičce již byl připravený také Nejdl, doléčující bolavý kotník. „Ale ještě jsme ho pošetřili. V týdnu ještě nachystáme poctivé přípravné utkání mezi sebou, do něj už se Tomáš zapojí,“ konstatoval Štochl.

Mimo hru dál zůstávají kapitán Vinkelhöfer a gólman Štefanič. „A je otázkou, zda se nám do startu extraligy podaří dát do kupy Říhu a Zedu,“ doplnil plzeňský trenér.

Další část sezony začne pro Talent ve středu 1. února, kdy v domácí hale v rámci 19. kola extraligy přivítá Jičín (18.30).