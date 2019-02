Plzeňské házenkářky mají nového kouče, tým převezme Řezáč

„Jsme rádi, že trenér Řezáč na naši nabídku kývl, jednání bylo poměrně rychlé. Několik let vedl Slavii v nejvyšší soutěži a získal s ní řadu medailových úspěchů. Je to zkušený kouč, který má našemu celku určitě co dát,“ uvedl včera Jan Šmrha, předseda DHC Plzeň.

Výhodou pro Řezáče je i to, že v kádru Západočešek působí také řada bývalých hráček Slavie.

Klub ve své premiérové sezoně mezi elitou zatím působí sympaticky, rozhodně není za otloukánka. Ve čtrnácti kolech získaly Plzeňanky dvanáct bodů, uplynulý víkend dokázaly po výhře 25:21 uspět v důležité bitvě v Písku, na který nyní mají v tabulce náskok pěti bodů.

Na jih Čech přitom DHC odcestoval s provizorní trenérskou dvojicí Věra Jordanovová - Jaroslava Šmrhová. Ta narychlo nahradila tandem Tomáš Jiskra - Jana Galušková, který tým vedl druhým rokem. Právě jejich neshody podle všeho stojí za celou trenérskou akcí, byť oficiálně to klub nechce potvrdit.

„Na mimořádném zasedání výboru jsme si minulý týden vyjasnili situaci, řekli si, co se nepovedlo. Výsledkem bylo, že po vzájemné dohodě oba trenéři ve svých funkcích dočasně skončí,“ konstatoval Šmrha s tím, že má zájem, aby Jiskra i Galušková v klubu pokračovali.

„Jednáme s nimi, máme další týmy a věřím, že najdeme řešení. Stojíme o to, aby u nás dál pracovali,“ doplnil šéf klubu.

Víkendový zápas na půdě Prešova má Plzeň odložený až na 1. března, kouč Řezáč si tak premiéru na lavičce DHC odbude až 16. února, kdy se tým představí na hřišti Duslo Šaľa, dalšího slovenského celku. „Trenér Řezáč bude do Plzně dojíždět pravidelně, během týdne povede minimálně dvě tréninkové jednotky,“ informoval Šmrha.

Do konce základní části zbývá odehrát ještě osm kol. Pak se tabulka rozdělí, osmička českých klubů vytvoří dvě čtyřčlenné skupiny. Body získané v základní části soutěže se přitom započítávají. „Proto pro nás utkání v Písku bylo možná klíčové pro blížící se záchranářské boje. O to víc mě těší, že jsme ho i v současné situaci dokázali zvládnout,“ řekl Šmrha.

Plzeň je v tabulce aktuálně na deváté příčce, jediný bod ztrácí na dvojici Olomouc - Zlín.