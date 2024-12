České házenkářky se v play off o mistrovství světa utkají s Ukrajinou

Češky byly nasazené a měly jistotu, že se v play off vyhnou největším favoritům. Při losu přišly svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla na řadu až mezi posledními a nakonec dostaly papírově velmi přijatelného soupeře.

S Ukrajinou se národní tým naposledy utkal na konci října v přípravě a na turnaji v Rakousku zvítězil jasně 34:25. Soupeři na sebe narazili také na posledním mistrovství světa vloni v prosinci, kdy Češky vyhrály rovněž s přehledem 30:23. Uspěly také na přelomu let 2015 a 2016 ve dvou zápasech evropské kvalifikace.

„Je to pro nás dobrý los. Proti Ukrajině jsme hráli, máme všechny informace, které potřebujeme. Musíme být pokorní, dva zápasy rozhodnou. Musíme být dobré v obraně a připravené proti rychlé hře,“ uvedl v tiskové zprávě Dahl.

Ukrajinky stejně jako český tým na vrcholícím Euru skončily už po základní skupině, v níž prohrály všechny tři zápasy. Na loňském světovém šampionátu obsadily 23. místo. V roce 2003 skončily čtvrté, na Euru 2000 dokonce získaly stříbro, ale od té doby šly výkonnostně strmě dolů.

„S losem jsem poměrně spokojená, měly bychom být v roli favoritek. Baráž je buď, anebo. Máme skvělé fanoušky, kteří nás ženou dopředu. To by mohl být klíčový faktor,“ řekla spojka Valerie Smetková. „Ukrajinky mají raději akce jedna na jednu. Platit by na ně mohla rychlá hra, rychlé přechody do útoku a dávat si rychle míč z ruky,“ mínila.

První zápasy play off se budou hrát 9. a 10. dubna, odvety 12. a 13. dubna. Český tým přivítá soupeře v hale v Chomutově. Vzhledem k válečnému konfliktu Ruska s Ukrajinou se bude hrát odveta na neutrální půdě, dějiště zatím není známo.

„Čekáme plnou arénu. Odevzdáme na hřišti vše pro Česko i skvělé české fanoušky. Společně jsme extrémně silní,“ uvedl Dahl, jemuž končí smlouva u týmu a svaz dosud neoznámil, zda ji prodlouží.

Světový šampionát se uskuteční od 26. listopadu do 14. prosince příštího roku v Německu a Nizozemsku. Zúčastní se ho 32 týmů stejně jako loňského mistrovství. Z Evropy už mají vedle pořadatelů jistou účast obhájce zlata Francie, Norsko, Dánsko a Maďarsko.