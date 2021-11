Písecké házenkářky se konečně proletí, čeká je soupeř z Islandu

„Je to velmi zajímavá výzva,“ usmála se písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Před úterním losem měla obavy, aby její tým opět nedostal soupeře z československé Interligy. Jihočešky byly nasazené a v osudí na ně číhala třeba slovenská Dunajská Streda. „Vůbec to neříkejte. Každému zakazuji je vůbec jmenovat. Nechceme znovu potkat tým, se kterým hrajeme v lize,“ přála si.

A to se jí vyplnilo. „Mohl by to být navíc i hratelný soupeř, přestože jsem ho ještě tolik nestudovala,“ potvrdila Hromádková.

Písku hrozily celky ze Španělska, Faerských ostrovů, Izraele, Ukrajiny, Nizozemska či Srbska. „Uvidíme, jak los přivítá vedení klubu. Cesta na Island nebude nejlevnější, ale sportovně to beru jako odměnu pro holky. Už teď se tam moc těšíme,“ uvedla.

Hromádková už v ostrovním státě na severu Evropy několikrát byla. „Dostala jsem se tam párkrát s házenou. Nikdy to ale nebylo na nějaké výlety. Spíš než polární záři poznáme místní halu,“ zmínila. První utkání by se mělo hrát druhý lednový víkend na jihu Čech, odveta o týden později na Islandu.

Slavii předčily v odvetě

Cestou do osmifinále Písek vyřadil pražskou Slavii. Po porážce o jednu branku v lize i v prvním utkání Evropského poháru Jihočešky na třetí pokus zvítězily a načasovaly nejlepší výkon na ten správný zápas. Doma zvítězily 27:22 a jednobrankové manko smazaly.

„Věděly jsme, že bude důležité předvést kvalitní výkon v obou zápasech. Holkám jsem opakovala, že každý gól může hrát roli. Nepovedlo se nám v prvním utkání urvat alespoň remízu, ale ani prohra o gól venku nebyla nic tragického,“ zhodnotila.

Domácí ve druhém duelu vedly už od prvních minut. „Před odvetou jsme to měly ve svých rukách. Ukázalo se jako klíčové, že jsme si vytvořily dobrou výchozí pozici do odvety. Doma jsme to sehrály velmi dobře a postoupily,“ věděla.

Třinácti brankami zazářila písecká opora Tereza Pokorná. Výborně zachytala také brankářka Eva Bezpalcová. „Výrazně jsme zlepšily obranu, a tak nás mohla i brankářka několikrát podržet. Střelecky to na sebe brala Terka Pokorná a předvedla super výkon. Ale každá z holek přidala k úspěchu ten svůj dílek. Nebyla to jen alibistická hra, kdy bychom všechno házely na Terku, a ta ať něco vymyslí. Za takový týmový výkon jsem hrozně ráda,“ zaradovala se.

Házenkářky si postup užily i s diváky v domácí hale. „Ještě jsem neviděla holky, aby se takhle radovaly. Zároveň příkladně bojovaly, po hřišti úplně létaly. Bylo vidět, že moc chtějí. Kolem 15. minuty druhého poločasu odvety už jsem věřila, že by to mohlo vyjít,“ dodala.

Uspokojit se z pozice mezi nejlepšími šestnácti Písek nechce. „Pro celé město i klub je to pěkný úspěch. Neumím ho zařadit, ale pokud bychom prošly mezi nejlepších osm, tak už je to velká věc. Po delší době jsme zpátky v evropských pohárech a je to pro holky nová motivace. Zároveň takové zpestření, kdy potkáme nové týmy z jiných zemí,“ ujistila Hromádková.

V domácí soutěži se její výběr letos už nepředstaví. Vánoce stráví na šesté příčce se 13 body jako čtvrtý nejlepší český celek. Letošní závěrečný duel čeká písecké házenkářky na začátku prosince, kdy se představí na hřišti Zlína v dohrávce domácího poháru. „Naposledy jsme s nimi remizovaly, dostaly jsme branku v poslední vteřině. Máme jim co vracet. Loni se Český pohár vůbec nehrál, předtím jsme se dostaly do Final Four. Rády bychom se do něj znovu podívaly,“ uzavřela.