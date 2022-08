Brankářka házenkářské reprezentace Kudláčková se ze zahraničí vrací do Slavie

Brankářka české házenkářské reprezentace Petra Kudláčková se po čtyřech letech v zahraničí vrací do Slavie. Pražský klub, jenž v minulé sezoně nepostoupil z interligy do play off pro čtyři nejlepší české týmy, o tom informoval na oficiálním webu.