Plzeňský kapitán Vinkelhöfer: Teď už je to vabank, bitva o vše

Vinkelhöfer si připsal čtyři „penaltové“ trefy. Stejně jako ve druhém finále, to byl při čtyřech pokusech stoprocentní. „Myslím, že je nás tady hodně, kteří jsme zažili sedmimetrové rozstřely, ve kterých proměnit bylo o hodně důležitější než dnes,“ nepřeceňoval 32letý křídelník svůj přínos po vítězství 26:25.

Douda první sedmičku neproměnil, pak jste dostal důvěru vy. Jak těžké je ve finále zachovat chladnou hlavu?

Je to pořád stejné. To znamená, moc si s tím hlavu nelámat, zbytečně moc nepřemýšlet.

Vystřídali se na vás všichni karvinští gólmani – Mokroš, Marjanovič i Tabara. Ani to, kdo proti vám stojí, neřešíte?

Podvědomě o tom na moment přemýšlíte, kdo mezi tyče jde. Ale že by to výrazně ovlivnilo, kam chci sedmičku střílet, to zase ne.

Finále jste znovu srovnali, co rozhodlo čtvrtý duel?

To, že jsme postupně zlepšili koncovku. V první půli jsme se trápili, pak jsme začali proměňovat šance daleko víc. A k tomu nám Hery (gólman Herajt) pomohl v brance několika parádními zákroky. Díky tomu jsme skóre nakonec otočili.

Zase vám ale utekl úvod, po pěti minutách jste ztráceli 0:4.

Zatím jsme v každém finále nezvládli začátek, Karviná nám odskočila. Doma se nám to i podruhé podařilo otočit. Ale je jasné, že zaspat to v neděli u nich už znovu nesmíme. Musíme se z toho poučit.

Jenže to říkáte už od prvního zápasu. Jak to tedy změnit?

Já fakt nevím, proč se to děje. Nedokážu to vysvětlit.

Karviná už mohla v Plzni slavit titul. Je teď malá psychická výhoda na vaší straně?

My jsme celé play off psychicky silní. V každé sérii jsme za stavu 1:2 na zápasy byli na hraně. Prostě jdeme zápas od zápasu. Dokázali jsme teď doma skóre otočit a finále srovnali. Čeká nás utkání o všechno a je na Karviné, aby doma potvrdila letošní neporazitelnost.

Co ještě rozhodne?

To už bude jen o aktuální formě, zdravotním stavu. Je to jeden zápas vabank, bitva o všechno. A oba týmy vědí, že před rokem jsme tuhle stejnou situaci zvládli my.

Kvůli zranění chyběl další křídelník Ondřej Šafránek, tentokrát jste prakticky neslezl ze hřiště. Šlo to fyzicky zvládnout?

Bylo to nezvyklé. Už dlouho se s Šafim na levém křídle točíme. Teď nebyl, bylo to jen na mně. Ale hraje se až v neděli, je dost času vydechnout, zregenerovat a připravit se.

Dá se ještě něco zlepšit po herní stránce týmu?

Vždycky lze něco najít. Sedneme si znovu k videu a zase si řekneme, co ještě zlepšit v obraně i v útoku.

Bude důležité udržet také emoce? V Plzni sudí místy chybovali na obou stranách, střídačky to hodně prožívaly.

Každý zápas v play off, který je takhle na hraně, je psychicky vyhrocený. Já se spíš snažím některé kluky uklidňovat, aby se nezaobírali výroky rozhodčích a dalšími věcmi. To nás jen zbytečně rozhodí.

Je pravda, že působíte na hřišti až flegmaticky...

Jasně, že i ve mně se to pořádně vaří. Ale musím to v sobě utlumit, rozdýchávat. Nemůžu tam běhat a nadávat, když se zároveň ostatní kluky snažím uklidnit.

Hala byla plná, tohle byste si přáli v každém zápase, že?

Je to super. U nás i v Karviné tím diváci žijí, je nádhera v takové kulise hrát. Domácí prostředí zatím hraje velkou roli. Ale loni v pátém utkání jsme to u nich dokázali urvat. Teď to zkusíme znovu. A když konečně zachytíme začátek, máme šanci.