Vybírat si soupeře? To by se mohlo vymstít, zní z házenkářské Plzně

„Po dlouhé době to bylo bez nervů,“ mohl se Vinkelhöfer usmívat při rozhovoru s novináři. „V týdnu před zápasem jsme hodně studovali hru soupeře na videu. Chtěli jsme se poučit z prvního utkání, které jsme vysoko prohráli,“ připomněl krutou porážku (20:29) z prvního vzájemného měření sil v Jičíně.

Zdá se, že samostudium zabírá. Video už vám trenér Michal Tonar naordinoval před Karvinou a také z toho bylo vítězství?

Máme televizi v šatně, tak je výhodné kouknout na video společně. Pobavíme se o hře. Řekneme si, co je potřeba zlepšit.

Měli jste vzhledem k nepovedenému zápasu v Jičíně zvýšenou motivaci?

To ani ne, my chceme vyhrát každý zápas. Ale uvědomovali jsme si, že ten zápas se nám tam hrubě nepovedl. Teď jsme hlavně nechtěli rozchytat jejich gólmana Veverku.

Vy jste dal Jičínu sedm branek. Vzpomenete si, kdy se vám něco podobného povedlo naposledy?

Tak to si nepamatuju. Já ani ty individuální statistiky moc nehlídám.

Teď už máte jisté, že zůstanete v elitní čtyřce a ve čtvrtfinále budete mít výhodu domácího zápasu navíc. To je jistě milá zpráva?

Určitě je to plus, ale ono se už několikrát ukázalo, že je úplně jedno z jakého místa jdete do play off.

Takže případného soupeře si vybírat nebudete?

Ne ne, to by se nám mohlo krutě vymstít. Důležité je teď spíš vyladit před play off formu.

Do konce základní části vás čekají tři zápasy. S jakým do nich jdete plánem?

Všechny vyhrát. Nesmíme nic podcenit. Určitě se nechceme dostat do situace, že bychom byli v posledním kole v Novém Veselí pod tlakem, že musíme vyhrát.

Jako první jedete v sobotu do Hranic, co by na ně mělo platit?

Nebudu přece prozrazovat, co na ně chystáme.

Tak to zkusím opačně, čím je soupeř nejvíc nebezpečný?

Mají výborného Pepu Kučerku v brance. Musíme se zase na koncovku maximálně soustředit, jít do toho od začátku naplno.

Play off se nezadržitelně blíží. Je to cítit na atmosféře v kabině?

To všechno ještě přijde, teď je potřeba rozehrát všechny hráče.