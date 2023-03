Mouchy budu hledat složitě, chválil trenér plzeňských házenkářů Štochl

„My trenéři tam samozřejmě nějaké mouchy najdeme, ale budeme hodně hledat. Takhle jsme si představovali, že dva domácí zápasy odehrajeme. Že Brnu ukážeme, že to s námi nebude mít lehké a nechceme připustit to, co bylo před rokem,“ hlásil po výhrách 33:25 a 38:22 plzeňský kouč Petr Štochl.

Zatímco v pátečním duelu Brno dlouho drželo krok, v nedělním repete už nestíhalo. „Bohužel, v první půli jsme neproměnili hrozně moc šancí, měli jsme snad deset náskoků. Domácí toho využili, my byli nedisciplinovaní směrem dozadu a inkasovali snadné góly. Plzeň byla jasně lepší. Pak už byla tak rozjetá, že to nešlo zastavit,“ uznal brněnský trenér Petr Hladík.

Přitom Talentu kvůli zdravotním komplikacím schází zkušené opory. Jen v hledišti seděl střelec Škvařil, pouze z lavičky zápasy sledovali Stehlík s Tonarem, kapitán Vinkelhöfer chybí dlouhodobě.

„Všichni hráči, kteří se dostali na hřiště, předvedli velmi dobrý výkon. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že v základní sestavě pro play off budou mladíci Bláha, Dubský, Beneš nebo Říha, moc bych tomu nevěřil. Ale ti kluci si to zaslouží a my jsme si jistí, že když je postavíme, nebude to průšvih, ale že ukážou svoji kvalitu. To je pro mě kromě dvou výher ta druhá největší radost,“ mínil Štochl.

Připustil, že loňská vyrovnaná série byla před startem čtvrtfinále v kabině častým tématem. „Nechci říci, že máme nějakou pifku. Ale jsme opatrní. Pokud se tým, který skončil po základní části na konci elitní osmičky, jakkoliv podcení nebo k tomu nepřistoupíte s maximální koncentrací a pokorou, máte problém. Z toho jsme se poučili. Ale stále je potřeba udělat ještě jeden krok,“ varoval kouč Talentu.

Brno se v domácí hale určitě pokusí s nepříznivým vývojem něco udělat. „Musíme se oklepat. Hodně dlouho jsme bojovali o play off, kluci dali hrozně moc do toho, abychom v osmičce vůbec byli. Teď asi mají trošku v hlavách, že jsme základní cíl splnili a v Plzni nás to dohnalo. Musíme se dát dohromady a co nejlépe připravit na třetí zápas,“ konstatoval Hladík.

Ale najde ještě Brno cestu, aby rozjetého favorita zabrzdilo?