Štochl zpátky v házenkářské reprezentaci. Bude trénovat gólmany

Čtyřiačtyřicetiletý Štochl předloni ukončil bohatou hráčskou kariéru. Poté svůj čas jako trenér brankářů dělil mezi Füchse Berlín a Plzeň. Od nové sezony se stane hlavním koučem Západočechů a zároveň bude vypomáhat reprezentaci.

„S týmem kolem Jana Filipa a Dana Kubeše jsem působil poměrně dlouho už jako hráč, takže když se mi Honza ozval, že se místo reprezentačního trenéra brankářů uvolnilo a jestli bych se nechtěl v této pozici vrátit, měl jsem velkou motivaci to zvládnout. Zvládnout v tom smyslu, že budu současně trenérem Plzně a časově to pro mě bude do určité míry složité,“ vysvětloval Štochl.

„Ale hledali jsme s Honzou nějakou dobu, jakým způsobem by to šlo vyřešit a věřím, že jsme systém našli. Kluky Dana s Filipem znám dlouho. Myslím, že práce, kterou dělají, je moc dobrá a rád bych se na ní nějakým způsobem podílel. Pokud nějakým způsobem přispěji k rozvoji házené v Česku, budu jenom rád. Ale jedna věc je něco zažít, druhá věc je umět to předat. A to se teprve ukáže,“ doplnil Štochl.

Za největší cíl si stanovil připravit pro reprezentaci mladší gólmany. „Když se podíváme na naše reprezentační brankáře, nejsou to úplně kluci v rozkvětu. Věkovém samozřejmě,“ připomněl s úsměvem, že Martinu Galiovi je už 41 let a Tomáši Mrkovi 31 let.

„Přece jenom Galoše už potkala čtyřicítka, přestože výkonnost má samozřejmě stále skvělou. Naším logickým cílem proto jednoznačně je zapracování mladých brankářů, aby po Martinovi s Tomášem Mrkvou jednou mohli, až bude třeba, tu štafetu přebrat. Připravit je tak, aby za nějakou dobu mohli tým plnohodnotně doplnit,“ dodal Štochl.