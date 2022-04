Plzeňský trenér Štochl: Máme respekt, výkony Zubří stoupají

Mimochodem, nejčastějšímu soupeři Plzeňanů v sezoně, s Valachy se totiž utkali i v rámci EHF European Cupu. „Zatím jsou vzájemné zápasy specifické tím, že domácí tým poměrně v pohodě vyhrává,“ upozornil trenér Talentu Petr Štochl.

Pokud by to platilo dál, postoupíte, do semifinále jdete z lepší výchozí pozice.

Samozřejmě bude hodně záležet na tom, jak se soupeřům povedou právě domácí zápasy. A pokud zvládneme hned ten první v neděli, Zubří dostaneme pod tlak, aby zvládlo další duel ve své hale.

Se Zubřím v této sezoně hrajete často, můžete se překvapit?

V průběhu série se o to oba týmy určitě pokusí. Nicméně předpokládám, že na úvod se velké překvapení čekat asi nedá. Pak se uvidí. Je třeba také připomenout, že některé vzájemné zápasy byly ovlivněné marodkou na obou stranách, možná i proto ty jednoznačné výsledky.

Vnímáte, že Zubří se během sezony stále zlepšuje?

S tím nelze nesouhlasit. V letošním roce mají v extralize zřejmě nejlepší výkonnost. Máme respekt, samozřejmě, ale to máme z každého soupeře. Věřím, že se na Zubří dokážeme dobře připravit.

Především na střelce Mořkovského, jejich klíčového hráče?

Brání se špatně. Lukáš hraje ve výborné formě, je to komplexní hráč. I když ho osobně neznám, přijde mi, že je silný i mentálně. Neblázní z toho, že se hraje play off, není nervózní, hraje si stále svoji hru. I v tom je jeho síla. Ale máme připravenou variantu, jak si s ním poradit, a věřím, že nám bude vycházet.

Série s Brnem vám vzala hodně sil, dali jste se fyzicky i zdravotně dohromady?

Pauza nám přišla vhod, čtvrtfinále bylo hodně náročné. Ale snažím se vzít sérii s Brnem spíš pozitivně.

Tedy?

Nakonec je dobře, že jsme nevyhráli ve třech zápasech, třeba o gól nebo na sedmičky. Protože jsme ty první duely převáděli poměrně podprůměrné výkony. O to větší mám radost, že jsme to dostali do pátého utkání a v posledních dvou už začali předvádět hru, kterou jsme se prezentovali před Vánoci.

Vábíte štěstí i osobními rituály?

Já se snažím rituály moc nemít. Určitě bych na nějaký zapomněl a byl bych z toho pak vykolejený. Hlavně doufám, že si cestu do haly najdou naši fanoušci, že budou důležitým faktorem.