Kouč plzeňských házenkářů: Extraliga bude daleko vyrovnanější

Začnou jej v neděli ve Frýdku-Místku. „Nespíme v tom, co jsme se naučili před lety, snažíme se posouvat stále dál,“ říká trenér Talentu Petr Štochl.

Co to znamená? Snažíte se stále zdokonalovat zažitý systém?

Nejen to. Každý sport včetně házené se vyvíjí, na hráče jsou jiné nároky, hrají se trošku jiné věci. My se snažíme být dokonalejší v tom, co umíme, ale zároveň chceme do hry zakomponovat moderní věci. Takové, které jsme sledovali na mistrovství Evropy, na olympiádě. Zkoušíme je aplikovat i do naší házené.

Poslední roky bylo extraligové finále výlučně záležitostí Plzně a Karviné. Může do toho souboje vstoupit někdo další?

Nedávno na turnaji v Novém Veselí jsem na tohle téma diskutoval s jejich koučem. Říkal, že rozdíl mezi námi s Karvinou a ostatními týmy bude větší než loni. Ale já mám zcela opačný pohled. Myslím, že liga bude daleko vyrovnanější. Do play off se určitě vyladí Dukla, která má mladý, ale nadějný tým s velkým potenciálem. Zubří poskládalo s novým trenérem kvalitní kádr, tam se nikomu nebude hrát dobře. Brno se snaží spoustu let posunout a ono to jednou vyjde. Jsou tu Lovosice... Já velké rozdíly nevidím.

Jste spokojený s přípravou? Herně vám vyšla výborně.

Znáte to, nevím, jestli je to dobře. Ale asi ano. Spíš mě zajímá hra a mám radost, že se posouváme, kam chceme. Noví hráči do toho dobře zapadli. Nejsložitější je to pro Jirku Dokoupila, jako pivot je prakticky u všeho, počítáme s ním i jako s jedním z obranných pilířů. Ale je to velmi inteligentní hráč a pere se s tím velmi dobře. Křídelník Dominik Skopár byl dlouho pryč s dorosteneckou reprezentací, ale v tom problém nevidím. Gólmana Dana Grabemana znám dobře z dřívějška, takže nejsem překvapený, že chytá dobře. A Tomáše Nejdla, který se nám vrátil z Polska, neberu jako nového. Byť teď bude mít v týmu trošku jinou úlohu než dříve.

Je po odchodu Karla Šmída do Dukly jasnou brankářskou jedničkou Filip Herajt?

Takhle to úplně postavené nemám. Bude chytat ten, o kom budeme přesvědčení, že v daném zápase týmu víc prospěje. Ale samozřejmě, zkušenosti a kvality Filipa jej předurčují k tomu, že minimálně na začátku sezony v těch důležitých okamžicích v brance bude.

Začínáte v neděli ve Frýdku-Místku, je to ošidný soupeř?

Víme, že nám loni úplně neseděli. V základní části jsme s nimi dvakrát remizovali, byly to vyrovnané zápasy. I začátek čtvrtfinále vypadal stejně, až pak jsme si s jejich hrou poradili. Ale trenér Dan Valo svůj tým určitě dobře připraví. Na nás bude, abychom dobře zareagovali.