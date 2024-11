Skopár i Bláha by měli jet na šampionát, velebí plzeňský kouč Štochl svěřence

„Nerad používám slovo odveta. Ale je pravda, že i z hráčů cítím velkou touhu Frýdek nyní porazit. Dlouho se nám to navíc v základní části nepovedlo, v minulé sezoně jsme to zvládli až v play off,“ říká trenér Talentu Petr Štochl.

V minulé sezoně jste s Frýdkem-Místkem v základní části dvakrát remizovali, v zářijovém prvním kole na Moravě o gól prohráli. Byly ty zápasy podobné?

Ty dva loňské bych odlišil. Myslím, že Frýdek byl silnější než v této sezoně. Skvěle jim proti nám vycházela hra v sedmi, tahalo se to. S odchodem Moješcika jim v této sezoně odešla spousta gólů, hra visí hlavně na Slávovi Mlotkovi a jeho spolupráci se spojkami a pivotem. Myslím, že oproti minulé sezoně jsou trošku slabší, o to víc mě ta ztráta v prvním kole mrzí.

Zároveň jste tam ale jeli bez spousty hráčů, tým zasáhla viróza, někteří hráli s horečkami.

Ale tím se nemůžeme chlácholit. Ač jsme měli zdravotní problémy, ten zápas jsme měli zvládnout.

S 16 body a průběžnou třetí příčkou v tabulce jste spokojený?

Aktuálně ano. Naše výkony se zlepšují, někteří hráči se nám pomalu vracejí z marodky, s dalšími to vypadá nadějně. V posledních týdnech jsem rozhodně víc spokojený než na začátku sezony.

Ovlivnila výkony a výsledky velká marodka, se kterou se potýkáte od začátku soutěže?

Hlavně na začátku sezony. Museli jsme si zvykat na spolupráci nových hráčů, zapojovat je. Vzhledem k absencím jsme zapojili již okolo pětadvaceti hráčů, to je opravdu hodně. Ale do budoucna je to dobře. Jsem rád, že si mladí kluci z dorostu extraligu osahali a my víme, že s nimi můžeme počítat.

Dva osmnáctiletí talenti Bláha se Skopárem odehráli dva poslední zápasy kvalifikace o Euro 2026 proti Lucembursku a Belgii. Pomůže jim to i v klubu?

Určitě nabrali víc sebevědomí. Ale i bez toho podávají na podzim skvělé výkony. A budu jedině rád, když v tom budou pokračovat.

Mají i šanci dostat se do konečné nominace na lednové mistrovství světa v Dánsku?

Jsem o tom téměř přesvědčený. Na postu spojky je situace komplikovaná. Vážně se zranil Matěj Klíma, s nohou měl problémy i Vojta Patzel a netuším, v jakém je aktuálním stavu. Tam vidím prostor, aby Dan Bláha dostal na turnaji šanci. Především v obraně a na nějaký úsek zápasů možná také v útoku.

Křídelník Dominik Skopár si zase ve dvou kvalifikačních duelech připsal jedenáct gólů.

Myslím, že trenéra Sabateho příjemně překvapil. Skopimu dal šanci v prvním utkání a čekalo se, že pak dostane více prostoru Denis Harabiš. Ale i proti Belgii odehrál většinu času. Zdá se, že se kouči jeho první výkon líbil, dal mu šanci i ve druhém a on hrál znovu výborně.

Jeho letní příchod z Jičína se zdá být pro Plzeň velkou trefou.

Musím pochválit Jirku Hynka, který zná kluky dobře z dorosteneckých soutěží. Byl to jeho tip, věděl, co v něm je a jak se může rozvíjet. Ano, tohle byla trefa do černého.

Roste rychle pro kvalitní soutěž v zahraničí?

Vidím jeho přístup, nastavení na házenou i předváděné výkony. Je to rozhodně už nyní hráč pro reprezentaci. A v budoucnu to určitě není hráč pro českou extraligu...

Dominik Skopár z Plzně střílí v zápase proti Dukle Praha.

Do Vánoc zbývá odehrát ještě pět kol, bude nejtěžší to začátkem prosince s Lovosicemi?

Beru to obecněji. Papírově těžší soupeře, kromě Dukly, budeme mít ve druhé polovině soutěže doma. Hráli jsme v Lovosicích, v Karviné, v Brně i v Zubří. A pokud se chceme udržet v tabulce nahoře, doma musíme zvládat všechny soupeře. Tedy i Lovosice.

Takže všechno vyhrát a zabojovat ještě o první místo?

To by bylo fajn. Ale myslím, že Karviná si první místo pohlídá. Je sice druhá o bod za Brnem, ale má dva zápasy k dobru a asi i nejsilnější kádr. My bychom samozřejmě rádi vyhráli všechny zbývající zápasy, což nám zaručí do play off jedno ze tří prvních míst.

Je na místě ptát se na aktuální zdravotní stav, když jste ho musel komentovat celý podzim?

(úsměv) Různá zranění v kabině stále kolují, ale někteří hráči už se vrací. Poslední zápasy hrál naplno Tomáš Nejdl, zapojil se Milan Škvařil. To znamená, že oproti prvnímu kolu ve Frýdku jsme teď silnější.