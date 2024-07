Spokojenost plzeňského kouče: Odešli zkušení hráči, ale tým jsme dobře doplnili

Po skončení sezony klub opustila trojice hráčů Karel Šmíd, Martin Říha a Nikola Kosteski. „Odešli zkušení hráči, ale jsem přesvědčen, že tým byl vhodně doplněný,“ hlásí na začátku přípravy kouč Štochl.

Sešli jste se k prvnímu tréninku, kolik hráčů se zapojilo do přípravy?

V podstatě máme kompletní kádr, až na pár výjimek, které si plní pracovní povinnosti. Zahájili jsme lehkou atletickou přípravou, víceméně to byl první seznamovací trénink. Kluci měli individuální plány, které plnili o dovolené. V přípravě se k nám přidávají i někteří dorostenci. Pravidelně je zařazujeme do týmu, někteří pak zůstanou, jiní budou nastupovat za rezervní tým nebo ve Šťáhlavech. Začátek je vždy o více lidech a před sezonou se to rozdělí.

Přišli noví hráči, jak jste s nimi spokojen?

Tým jsme dobře doplnili. Z Jičína přišli mladí hráči, kteří mají budoucnost a do týmu určitě přinesou novou energii. Od Tomáše Nejdla očekáváme, že se vrátí do role, kterou v mužstvu měl. V předešlých sezonách byl tahounem a hráčem, na kterém jsme hodně stavěli. Na post pivota přišel Jirka Dokoupil, zkušený borec, který má něco odehráno. Je člen širšího reprezentačního kádru a při absenci Kuby Šindeláře vhodná alternativa.

Právě návrat Jakuba Šindeláře asi v nejbližší době nemůžete očekávat...

Určitě ne, já jsem vždycky zastáncem toho, ať se hráči v první řadě uzdraví. Zdraví je přednější než sport. Pokud budu optimista, tak by se mohl někdy kolem Vánoc připravovat na házenou, ale reálnější je asi jaro příštího roku. Zranění, které má, je opravdu natolik vážné, že návrat nelze uspěchat.

Plzeňský trenér Petr Štochl a jeho svěřenci

Co vás čeká v přípravě na novou sezonu?

Poslední roky už máme v podstatě přípravu zaběhnutou ve stejném formátu. Třikrát týdně jsme dopoledne na atletickém stadionu, dvakrát pak chodíme do posilovny. Každé odpoledne se scházíme v hale, kde budou nyní tréninky zaměřené na větší intenzitu, než tomu bývá v sezoně.

Na které týmy v přípravných duelech narazíte?

Našim cílem je hrát se zahraničními týmy, se kterými se běžně nepotkáváme. Letos je to trochu jiné a odehrajeme i dva zápasy s kluby naší nejvyšší soutěže. Prvním bude Dukla, která má nového trenéra a prochází jakousi obměnou. Důvodem je také, že tam přestoupil Karel Šmíd, se kterým bychom se tímto zápasem chtěli rozloučit. Pak se ještě potkáme na turnaji v Novém Veselí s domácím týmem, ale i zahraničními mužstvy. Čeká nás konfrontace opět s druhou německou bundesligou i rakouskou nebo maďarskou nejvyšší soutěží.