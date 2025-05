Nantl, Patzel, Solák, který před utkáním dostal ocenění za 50 zápasů v reprezentaci, už přece jen něco za národní celek odehráli. Pro křídelníka Petra Širokého to však byla minulý týden v Lucembursku při vítězství 35:22 premiéra.

„Zahrát si v národním týmu byl můj sen už odmala,“ řekl dvaadvacetiletý Široký. „Je to zase o něco vyšší úroveň než extraliga.“

K výhře nad Lucemburskem přispěl třemi góly a nad Belgií jedním. Proti Belgičanům zejména ve druhém poločase dostal hodně prostoru. „Na to, že to byl můj druhý zápas v repre, tak ho bylo dost,“ těšilo ho, „ale cítil jsem se na hřišti dobře. Věřil jsem si. Vyhráli jsme, i když to nebylo tak jednoduché, jak jsme si mysleli.“

Vzhledem k tomu, že národní tým hrál ve Frýdku-Místku, měl v hledišti velkou podporu. „Byli tady rodiče, přítelkyně i spoluhráči. A také karvinští fanoušci,“ usmál se Petr Široký. „Atmosféra byla skvělá, dva tisíce diváků bylo slyšet. Vyburcovali nás.“

Jak vidí své další šance v reprezentaci?

„Uvidím, co přinese příští sezona,“ odpověděl. Uvědomuje si však, že na jeho postu levého křídla je velká konkurence. „Ostatně byl jsem v týmu jako náhradník za Pavla Chotěborského, to je stálice, jedno z nejlepších levých křídel u nás,“ zmínil Široký oporu Lovosic.

Nyní má před sebou vrchol sezony, finále extraligy. Na to házenkáři i kvůli reprezentačním povinnostem čekají tři týdny. Boj o titul začnou v Karviné v neděli v 17.30. Už posedmé v řadě se Karvinští utkají s Plzní.

„Reprezentace nám zkrátila čekání na finálovou sérii, bylo to fajn,“ řekl Petr Široký. „Uspět s Plzní je pro nás velká motivace.“

Zatímco v národním týmu nyní bylo pět zástupců Karviné, z Plzně jen křídelník Dominik Skopár. Popichovali se? „Reprezentace je něco jiného než liga. Klubová řevnivost jde stranou, hrajeme za jeden tým. Každý fandí Česku,“ prohlásil Petr Široký.