Extraliga se zrychlila, míní plzeňský navrátilec Linhart

Víc než dva a půl roku čekal házenkář Petr Linhart na ostrý herní test. V zimní pauze sezony 2017/18 se v dresu německého Coburgu zranil v přípravném duelu proti Aue.

Následovaly tři operace kolenních vazů, bezmocné čekání, obavy o konec kariéry. Naštěstí se z trablů vyhrabal, v létě se po čtyřech letech bývalý reprezentant vrátil do Plzně, se kterou získal tři tituly. A v neděli konečně hrál, pěti góly přispěl k vítězství Talent týmu Plzeňského kraje nad Hranicemi 26:23.

„Moc jsem si to užil. Strašně jsem se těšil, pauza byla moc dlouhá. Hra byla sice taková kostrbatá, byla na nás znát nervozita, ale naštěstí jsme vyhráli,“ popisoval třicetiletý rodák ze Zruče nad Sázavou po úvodním kole nejvyšší soutěže.

Českou extraligu hrál s Plzní naposledy ve finále proti pražské Dukle na jaře 2016. A vzpomínky to jsou stále živé. „Na to nejde zapomenout,“ směje se. „Čtvrté finále doma, hrál jsem asi 25 vteřin a dostal červenou kartu. A ještě to bylo na moje narozeniny. Naštěstí to kluci zvládli, byla z toho třetí výhra, titul a pro mě vítězné loučení před odchodem do Francie.“

V obnovené premiéře se prosadil hned první střelou. V 16. minutě si našel odražený míč a proti zkušenému hranickému gólmanovi Kučerkovi nezaváhal. „Pepu si ještě pamatuju. Divím se, v kolika letech chytá. A pořád výborně. To já si vůbec neumím představit, že bych v jeho věku dokázal,“ smekl před soupeřem. „Jinak se ale celá liga změnila. Když jsem se díval na soupisky, je tady o hodně víc cizinců. A co mohu srovnávat, určitě se soutěž zrychlila. Je lepší, než když jsem odcházel,“ tvrdí Linhart.

Na pravé spojce ukázal sílu. Když se pověsil do vzduchu a švihl levačkou, míč většinou prosvištěl až do sítě. „Vyšla mi hned první střela, to je pro mě vždycky důležité. Uvolníte se, víc si věříte.“

Kvůli omezené kapacitě mohlo do plzeňské haly na Slovanech jen okolo pěti stovek diváků, zápas sledovali v rouškách. „Je škoda, že jich nemohlo být víc, hrajeme to hlavně pro lidi. Atmosféra by byla ještě lepší. Ale jsme moc rádi za ty, kteří dorazili,“ děkoval Linhart.

S Plzní se loučil po zisku titulu. Teď touží po dalším. „Cíle máme ty nejvyšší. Ale sezona je dlouhá a máme před sebou spoustu práce,“ uvědomuje si.