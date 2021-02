Na křídle se teď cítím lépe, libuje si plzeňský házenkář Linhart

„Doufám, že mi tenhle zápas zase zvedl sebevědomí. Poslední dobou jsem moc branek nestřílel, vlastně ani moc nehrál. Ať to vydrží a týmu co nejvíc pomůžu,“ vykládal pak třicetiletý bývalý reprezentant, který se do Plzně vrátil loni v létě po čtyřech letech v zahraničí.

Už ve středu může Linhart svůj střelecký účet, který zatím čítá 31 tref, rozšířit. Talent v dohrávce sedmého kola nejvyšší domácí soutěže hostí Nové Veselí (17.30 hodin).

Proti Brnu jste skoro celý zápas odehrál na pravém křídle, jinak vás trenéři využívají také na spojce. Kdy jste to takhle zažil naposledy?

To už je fakt dlouho, ani si nepamatuji. Určitě to bude pár let, naposledy tady v Plzni, než jsem odešel.

Takže docela velká změna?

Zůstalo to ve mně, vždyť jsem dlouho hrál jen křídlo. Tělo si zase vzpomnělo. A musím říci, že osobně se tam teď cítím lépe než na spojce. I při trénincích jsem hlavně na křídle, na spojku máme dva leváky, Stehlase (Stehlíka) a Tima (Bogdaniče). A já se tak můžu točit s Honzou Chmelíkem. Asi i pro trenéry je lepší, že nás mohou takhle protáčet.

Vydržel jste na hřišti téměř celý zápas. Takže zdraví, především třikrát operované koleno, drží?

Musím zaklepat. Občas kolena cítím, ale to je po těch operacích normální. Jsem moc rád, že tělo funguje, že zátěž vydržím a v zápase mě to nijak neomezuje.

Brno jste porazili 23:19, ale nebyla to až moc velká dřina?

Byla. Asi jako každý náš vítězný zápas... Vždycky utečeme na rozdíl pěti šesti gólů, ale další nepřidáme, soupeře nedokážeme zlomit.

Čím si to vysvětlujete?

To kdybychom věděli, tak to změníme. Nevím, asi přijde polevení v koncentraci, dostaví se nějaké uspokojení a myslíme si, že to půjde samo. Jenže nepůjde, soupeř to zatáhne, dá tři rychlé góly a je zpátky ve hře. Toho už se konečně musíme vyvarovat, protože pak nás ty zápasy stojí spoustu sil, končí to pak o gól, o dva. Kdybychom soupeře přejeli na celé čáře, tak jak si to z Plzně pamatuji před lety, máme čas na prostřídání, zahrají si všichni a síly rozložíme.

Těší vás alespoň defenziva týmu, která se oproti začátku sezony výrazně zlepšila?

Jo, obrana je teď dobrá. Na začátku sezony to bylo přesně opačně, dostávali jsme přes třicet gólů. To bylo špatně. Teď defenziva funguje, ale zase je to horší v útoku. Musíme na tom zapracovat, hlavně na proměňování šancí.

S Brnem jste hráli dvakrát v krátkém čase, teď vás čekají dvojutkání s Novým Veselím a pak s Karvinou. Bude to specifické?

Je to trošku jako v play off, že? (úsměv). Zvláštní, ale je to pro všechny stejné. Tak to je, musíme se s tím vypořádat.