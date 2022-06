Kouč Dávid se u házenkářů Zubří uvedl bronzem: Valaši jsou úžasní

Zklamání ze smolného vyřazení v semifinále s Plzní ve vás ale pořád musí být, ne?

Strašně mě to mrzí. Chyběly nám zkušenosti a štěstí. Měli jsme tři mečboly, jeden doma, dva venku. Bohužel se štěstí od nás odklonilo. Není to spravedlivé, ale musíme s tím žít. Je super, že jsme to ustáli. Bronz je náplast, má teď cenu zlata v malém finále. Mohli jsme celou sezonu ztratit dvěma situacemi a byli bychom neskutečně zklamaní a asi bychom to neskousli. Těžko by se nám šlo do letní přípravy.

Když jste přebíral medaili, viditelně jste si to užíval.

Je fantastické, jaké je tu zázemí, vedení klubu, mančaft, diváci. Všichni do toho dávají maximum. Úžasní lidi. Je radost s nimi žít, i když mě občas kritizovali. Třeba když jsme hráli bez brankáře. Ale to je mi šumák.

Máte obrovské trenérské zkušenosti. Kam řadíte Zubří?

Na pět let jsem si odskočil k ženské házené do Mostu a Michalovců. Beru to jako návrat k mužské. Vedení jsem říkal, aby mě nevyhazovali po první porážce jako v Michalovcích, kde je to normální. Což mi slíbili. Valaši jsou jiní. To se nedá se Slovenskem srovnávat. Jsem rád, že mi dali v Zubří důvěru, drželi palce. Doufám, že jsem jim to vrátil.

Musel jste přechodem od žen k mužům změnit styl práce?

Házená je stále jedna, hraje se na dvě branky se stejnými pravidly, jen mužská je rychlejší, dynamičtější. Loni kluci odehráli výbornou čtvrtfinálovou sérii s Karvinou, ale bohužel z toho bylo páté místo. Jsem rád, že jsme se posunuli.

Kdo byl tahounem mančaftu?

Nerad bych jmenoval, protože bych na někoho zapomněl. U nás je to tak, že každý dostane svoji úlohu, každý ví, co se od něho očekává, že si musí odvést maximum. A všichni si to velmi dobře plnili.

Navzdory odchodům zůstává v mančaftu velký potenciál, viďte?

Obrovský. Rychle jsme se s týmem sžili. Teď budeme muset některé věci změnit. Úplně se změní obsazení brankářského postu, z obrany vypadnou Dokoupil, Dobeš. Budou to citelné zásahy, ale takový je sportovní život.

V Zubří je spousta mladých, kteří mají našlápnuto do zahraničí. Zvládli by bundesligu, o které máte perfektní přehled?

Šimon Mizera jde chytat do norského Elverumu, v pořádku. Ale někdy mám pocit, že mladí neodchází ven vyhraní, vyzrálí. A dělat dvojku ve druhé bundeslize není to, co takový hráč potřebuje. Všem klukům z ročníku 2001 a 2002 bych doporučil, aby vydrželi v české lize dvě sezony. Soutěž má velmi dobrou úroveň, tady můžou hrát 60 minut a nějaký klub z Německa, Francie nebo severní Evropy jim určitě neuteče.

Už se těšíte na novou sezonu?

Nejprve si chci oddychnout, zase normálně spát. Nechci se budit ve dvě hodiny v noci, což se mi po těch strašných porážkách stávalo. Chci být konečně se svou rodinou, těším se na finále NBA.

Co říkáte na zprávy, že by českou soutěž měl doplnit slovenský Prešov, který jste také trénoval?

Nevím, jestli je to potvrzené. Za Zubří říkám ano. Bylo by to fantastické oživení, kvalita extraligy půjde nahoru, přibudou dva atraktivní zápasy.