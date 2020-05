Už jsme se chystali na druhou ligu. Jak se Mičkal zachránil od stolu

Už se pomalu smiřoval s pádem do druhé bundesligy, odkud se loni s házenkáři Nordhornu po dlouhých deseti letech vyškrábali nahoru. Od nevyhnutelného sestupu nakonec českého křídelníka Pavla Mičkala a jeho tým zachránilo předčasné ukončení soutěže kvůli pandemii nového typu koronaviru.

„Pro nás bylo tohle rozhodnutí stejným šokem jako pro všechny jiné. V klubu se už všechno plánovalo pro druhou ligu. Z toho, že jsme nakonec zůstali v bundeslize, měli v Nordhornu všichni radost,“ nezastírá zuberský odchovanec, který je německému klubu věrný už patnáct let. „Dostali jsme druhou možnost, chceme ukázat více než loni,“ těší se levý křídelník na pokračování v nejtěžší házenkářské lize planety.

Ze 27 zápasů jste vyhráli jen dvakrát, na nejbližšího soka jste ztráceli 11 bodů. Opravdu jste tak hodně zaostávali za konkurencí?

Od začátku nebyla situace ideální. Těsně před startem bundesligy rezignoval trenér, přišel nový, měnili jsme styl. Když jsme prohráli šest sedm zápasů za sebou a ještě vysoko, stoupala nervozita, nevěřili jsme si. Navíc jsme většinou hned od začátku zápasu ztráceli čtyři pět gólů, pak jsme kupili technické chyby.

Jak moc se změnila bundesliga během deseti let, kdy jste ji nehrál?

Všechno je rychlejší, každý hráč je individuálně na vysoké úrovni. Mančafty zepředu mají hráče, kteří umí všechno, k tomu super gólmana. My jsme přišli z druhé ligy se stejným týmem kromě Roberta Webera, který je samozřejmě špičkovým hráčem. Jinak jsme neposílili a to bylo na hře a na výsledcích znát.

Vy jste ale jako druhý nejlepší střelec mužstva obstál, ne?

Se svými výkony jsem spokojený. Jsem rád, že jsem dostal takovou důvěru od trenéra. Hned od začátku mě nechal hrát celé zápasy, přestože jsme se v předchozí sezoně s mým křídlem pravidelně střídali. I v 36 letech jsem ukázal, že pořád umím první ligu.

Takže budete v Nordhornu pokračovat?

Už v únoru jsem podepsal novou smlouvu na dvě sezony platnou pro první i druhou ligu. Hlavní pro mě je, aby vydrželo zdraví, a pak to půjde.

Vaší formy si všimli i reprezentační trenéři. Prý jste dostal nabídku reprezentovat na lednovém Euru ve Vídni. Proč jste ji odmítl?

Volal mi Honza Filip (jeden z trenérů). Ale nebyl jsem v té době stoprocentně zdravý a potřeboval jsem čas v zimě, abych se vyléčil. Poslední dva měsíce před pauzou jsem hrál s bolestmi v achilovce. Honzovi jsem řekl, ať vezme někoho zdravého. Dal bych do výkonu sto procent, ale nevím, jak by mě to ovlivnilo.

Nezamrzelo vás, že jste ještě mohl vzkřísit reprezentační kariéru?

Ani ne. Byl jsem smířený, že reprezentace je za mnou. Kluci si svoje místo vydobyli. Chtěl jsem, aby si Euro zahráli. Jsou mladší, ať se ukážou. Kuba Hrstka by asi jel i tak, ale pro Marka Vanča by to byla škoda, když se o mistrovství pral celou dobu.

Zpátky k bundeslize. Nemáte obavy, jak bude vypadat příští sezona?

Trochu ano. Je těžké něco říct. Zatím do 31. srpna jsou v Německu všechny větší hromadné akce zakázané. Uvidíme, co bude od 1. září. Jestli pustí lidi zpátky do hal, případně kolik. Počet pozitivně testovaných v Německu klesá a situace se uklidnila, ale teď dělají větší opatření než předtím. Od minulého pondělí jsou povinné roušky v obchodě, rozestupy mezi lidmi. Dávají na to hodně pozor.

Každé léto se vracíte do rodného Zubří. Letos asi vynecháte, že?

Nehrajeme, děti nechodí do školy, takže mám volno a klidně bych mohl přijet. Jenže bych pak musel na dva týdny do karantény, a jak bych se vrátil do Německa, tak zase. Na to nemám chuť. Jsem v kontaktu s rodiči, s kamarády. Když se něco změní, aniž bych musel do karantény, tak bych rád přijel.