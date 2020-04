Horákův zvláštní titul. Zdříml si a zjistil: Jsem německý mistr

Kiel byl vyhlášen německým šampionem v úterý. „Je to fajn, nepočítal jsem s tím. Já už myslel, že to spíš nějak ukončí. Taková zvláštní forma titulu, abych pravdu řekl. Ale nakonec to dopadlo dobře. Už mi to nikdo neodpáře, nakonec jsem německý mistr. I když v takové zvláštní sezoně,“ řekl Horák v rozhovoru pro ČTK.

O titulu se dozvěděl, když se probudil po odpoledním odpočinku. „Odpoledním spánkem jsem se prospal do titulu. Až se mě budou děti ptát: ‚A jak jsi vyhrál německý titul?‘ Řeknu jim: ‚Ty jo, ani nevím, nějak jsme přestali trénovat, hrát, najednou jsem si takhle zdřímnul a byl jsem titulovaný házenkář‘,“ uvedl se smíchem.

V Německu už prošel několika kluby, nejslavnější házenkářskou domácí ligu na světě ale vyhrál až s Kielem. „Německý titul se řadí na nejvyšší pozici v mé házenkářské kariéře. Těžší ligu jsem nehrál, s těmi ostatními se to nedá srovnávat. Ještě by to mohl vyrovnat titul v Lize mistrů, tam se taky můžeme takhle prokalkulovat daleko,“ smál se.

„Furt se to odkládá. Říkali, že když se nestihne odehrát osmifinále, postoupila by z něj ta družstva, která byla líp postavená ve skupinách. Kdyby se neodehrálo kvůli omezením ani čtvrtfinále, opět by šli dál ti lépe postavení, takže my bychom se takhle dostali až do Final Four,“ vtipkoval Horák ohledně Ligy mistrů, která byla zatím jen přerušena.

Pavel Horák při obranné práci v dresu Kielu.

Kiel vedl po 26 zápasech bundesligovou tabulku o dva body před druhým Flensburgem. Sezona měla mít 34 kol. „Poslední zápas proběhl už před měsícem nebo před kolika dny. Určitě by bylo lepší oslavit to na hřišti s fanoušky, vyhrát to všechno a užít si to. Je to fajn, ale má to takovou příchuť něčeho neúplného. Ale zase to není tak, že bychom si to nezasloužili,“ podotkl Horák.

„Zástupci všech ligových klubů hlasovali o tom, jak se bude sezona vyhodnocovat. Měli jsme dobrou sezonu, zasloužili jsme si to. Ale přece jen by pro nás bylo lepší, kdybychom si to odehráli až do konce. Takhle nám to může vždy někdo předhodit: ‚Jo, jo, mistr, ale jenom po tři čtvrtě ligy‘. Ještě nám zbývalo osm zápasů. Tohle nám zůstane. I taková sezona se musí někdy vyhrát, taková zkrácená,“ dodal Horák.

Zatím neví, zda a kdy se v Kielu, který vede český kouč Filip Jícha, uskuteční nějaké oslavy. „Uvidíme, asi se něco potom v Kielu uspořádá. Ale já jsem teď momentálně v Čechách. Všichni jsou nějakým způsobem u svých rodin, ne všichni v Německu, takže nějaké brzké scházení asi taky ještě neproběhne. Ani to teď nejde,“ podotkl.

„Kdybych se já vrátil do Německa, musel bych do karantény. Karanténa v Čechách mi skončila v pondělí, tak snad nebudou pořádat nic v nejbližší době, protože moje první cesta by zase byla do bytu v Německu. Sám popíjet nebudu, počkám spíš, až se naskytne nějaká možnost to s týmovými kolegy oslavit,“ doplnila česká spojka.

O další budoucnosti jasno nemá, po sezoně mu totiž v Kielu končí jednoletá smlouva. „Jednalo se a pak do toho přišel koronavirus, takže to všechno zhatil. Uměli by si představit tu naši spolupráci ještě o jeden rok prodloužit. Uvidíme, teď nikdo neví. Neví se, jak dalece jsou schopny kluby plánovat, nakupovat nové hráče. Uvidíme, jak na tom budou finančně. Počkám si, jak na to klub zareaguje,“ uvedl Horák.

„Teoreticky se může stát, že už jsem tímhle vklouznul i do házenkářského důchodu. Všechno je možné. Každopádně se budu udržovat dál, jinak by se mi ta zranění a opotřebení sportem, která jsem si způsobil, ozývala. Asi by mi to potom neulehčovalo normální život. Teď mě bolí koleno, chci si ho dát do pořádku. Podle toho se pak rozhodnu. Musím se cítit na 100 procent dobře, abych ještě někde pokračoval.“