Horák zapadl skvěle, chválí kouč lovosických házenkářů hvězdnou posilu

„Máme před sebou ještě pár přípravných zápasů a tréninků, ale ty dvojičky trojičky už se dávají dohromady. Všechno je na dobré cestě. Horác (Horák) zapadl do týmu skvěle, Hnidák taky. A co se týká mladých, na tom musíme ještě zapracovat,“ říkal v klubové televizi lovosický asistent trenéra Martin Hríb.

Na domácím turnaji Lovce zlobila především obrana. „Hodně jsme ji měnili, dostali jsme hodně gólů. Ale snažíme se dát klukům do hlavy, aby věřili tomu, co chceme hrát, že to vypilujeme.“ S Hüttenbergem selhala střelba. „Když dáte šest gólů za poločas, to se těžko vyhrává. Ale nebylo to špatně zvolenou střelbou, prostě to tam jen nepadalo.“