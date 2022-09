Česká extraliga sílí, cítí vítěz házenkářské Ligy mistrů Horák

Trkovský: Od Horáka se snažím čerpat co nejvíc Očekává se od nich, že po velkém posílení budou patřit do špičky, v extraligové premiéře však házenkáři Lovosic selhali. Ani s hvězdným Pavlem Horákem v sestavě a v zádech s více než dvěma a půl tisíci fanoušků na zimním stadionu nestačili na vicemistra Plzeň. „Musí si to ještě všechno sednout. Do sezony nejdeme s tím, že chceme skončit pátí šestí. Ale že chceme bojovat o nejvyšší příčky a dělat problémy týmům nahoře, jako jsou právě Plzeň, Karviná, Zubří nebo Dukla. Tím na nás vzniká tlak, který je ale dobrý. Motivuje nás, díky tomu se naše výkony určitě zlepší,“ je přesvědčený reprezentant Jaroslav Trkovský, spojka Lovců, navzdory domácí prohře 32:38. „Otvírák na zimáku má neskutečnou atmosféru, je to neopakovatelné. Někomu se nepoštěstí ho hrát nikdy, mně už popáté, bohužel jsme ho prvně prohráli. Ale zážitek je obrovský, každému bych to přál.“ Proti Plzni selhávala Lovcům především obrana. „Celou přípravu jsme trénovali jiný druh obrany a ještě si to sedá, Plzeň je v útoku velice silná, takže to byla pro naši obranu veliká zkouška ohněm. A moc nám to zatím nešlapalo. Navíc v útoku jsme taky dost šancí neproměňovali,“ ohlížel se kanonýr Trkovský za bitvou, v níž dal šest gólů. Lovci prý ale půjdou nahoru i díky posilám Slováku Markovi Hniďákovi a především vítězi Ligy mistrů Pavlovi Horákovi. „Má obrovské zkušenosti, přináší nové věci, které se snažíme do naší hry implementovat. Jeho know-how je obrovské. Osobně jsem rád, že tady je, hodně toho předává mně i dalším klukům,“ je vděčný Trkovský. S bývalou hvězdou bundesligy konzultují i lovosičtí trenéři. „V poslední části kariéry byl Pavel považován za obránce, ale předtím byl i velice dobrý útočník. Může dávat rady z obou stran, z útoku i z obrany. Já osobně se snažím od něj čerpat co nejvíc a hodně si s ním povídat. Je to prospěšné,“ myslí si dvacetiletý talent.