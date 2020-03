Trenér Hladík už nepovede házenkáře Nového Veselí, klub hledá nástupce

„Už jsem cítil, že jsem s klukama příliš dlouho. Některé vedu už patnáct let a zaslouží si, aby s nimi pracoval zase někdo jiný, protože náš posun už nebyl tak rychlý. I pro mě jako trenéra, který prožil celou kariéru v jednom klubu, jde o novou a velkou výzvu,“ uvedl na klubovém webu Hladík, ale místo svého příštího působení neprozradil. Podle Deníku se rozhoduje mezi zahraniční a domácí nabídkou.

Hladík litoval, že se s mužstvem a fanoušky nemůže rozloučit na hřišti. Domácí soutěže jsou přerušené kvůli pandemii koronaviru, o jejich definitivním osudu se má rozhodnout nejpozději 15. dubna. „Vzhledem k vážnosti situace je přerušení a ukončení sportovních soutěží logickým krokem,“ konstatoval Hladík.

Jeho tým letos postoupil do finále Českého poháru, obsadil šesté místo v nedokončené základní části extraligy a hrál 3. kolo Vyzývacího poháru. „Odcházím po nejúspěšnější klubové sezoně v historii, na úplném vrcholu. Ale bylo to pro mě strašně těžké, jako by mi uřízli ruku a nohu. V klubu jsem začínal, když tu byly všehovšudy tři míče a jedna pumpička. Teď končím, když je na české špičce a hraje evropské poháry. Už jsem ale cítil, poslední rok nejvíce, že já i tým potřebujeme změnu,“ řekl Hladík Deníku.