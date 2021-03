Bude těžké děti vrátit ke sportu, říká házenkářský trenér Farář

„Někdo si říká, že je dobré ležet na zádech, mě to ale opravdu sžírá. Trénink s dorostem mě bavil. A teď mám trochu strach, co se s mládeží bude celkově dít,“ obává se.

Rok bez sportu se na dětech podepsal. „Co mám hlášky, a vidím i na mém mladém, je strašně těžké mládež vracet do tréninkového procesu, do nějakého řádu. Který tady už rok u mládežnických kategorií není,“ vnímá Farář.

„Bude obrovský problém nakopnout je zpátky k tréninku. Oni v tuhle chvíli nevidí světlo na konci tunelu, cíl. Kladou si logicky otázku, proč mám trénovat, když nikdo neví, jestli se bude hrát. Tohle je problém všech sportů.“

Měla by se Národní sportovní agentura, která český sport zaštituje, víc za děti bít? „Nevidím tak vysoko, do jaké míry je tahle organizace schopná ovlivnit vládu,“ vrtí hlavou Farář. „Vím, že házenkářské hnutí se spolu s dalšími svazy snažilo před Vánoci vyjednat výjimku pro halové kolektivní sporty. My, florbal, volejbal, basket, že by se pustily ligy dorostů. Zjistilo by se, jak nebezpečná skupina to je. Bohužel jsme tehdy šli do 5. stupně PES a zamázli to.“

I proto se impulzivní kouč stal pomocníkem hlavního trenéra Jiřího Tancoše u interligových Černých andělů. U těch, které mohl vést sám, jenže dal přednost házenkářům Lovosic. „Zpětně nepřemýšlím, jestli byla chyba vzít Lovosice. Když se rozhodnu, neřeším kdyby. Nelituju. U Lovců se to nepovedlo, což mě mrzí, ale beru to jako zkušenost. Něco mi to dalo a doufám, že i jim. Teď to Lovosicím šlape, přeju jim to,“ necítí Farář zášť.

V Mostě má na starosti defenzivu. „Jsou věci, které chceme víc zaktivnit. Věřím, že to odpracujeme a bude to dobré. Inicioval to sám Jirka Tancoš. Dalším cílem je, že bychom chtěli do áčka víc zařazovat holky, které přijdou z dorostu,“ plánuje Farář. Styl bránění je u ženského celku jiný než u mužského. „Ženy nemají takové silové dispozice, hraje se to trošku kombinačněji. Ale principy jsou stejné.“

Systém musel přizpůsobit subtilním postavám většiny hráček Andělů. „To je důvod, proč sázíme na aktivní obranu. Hrát pasivněji, bude to velký problém, souboje budeme prohrávat na váhu. Proto se snažíme vymýšlet systémy, které jsou agresivní a těží z toho, že holky mají naběháno. Snažíme se, abychom soupeřky nenechali rozeběhnout a my běhali tak, abychom to zvládli.“

Že by se ega dvou výrazných trenérů střetla, to Farář odmítá. „Já jsem s tím v pohodě. Jirka je hlavní trenér, nemáme žádný problém. On mi dává volnost v obraně s tím, že se domluvíme dopředu, co to bude. A já se to snažím aplikovat v systému.“ V příští sezoně Most povede nový, polský trenér Adrian Struzik, i pod ním bude Farář řešit obranu, Tancoš si vezme útok.