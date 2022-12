Vychován Anděly. Trénoval se ženami, teď je Chotěborský v reprezentaci

„Už odmala má v hlavě jen házenou. Jde si za tím,“ chválí ho jeho máma Pavla Chotěborská, předsedkyně mosteckého klubu.

Její syn přikyvuje: „Moje ambice jsou nejvyšší. Reprezentace, bundesliga, kdyby přišla nabídka.“

Už teď mu jako vánoční dárek přišla pozvánka na premiérový sraz národního týmu mužů, který bude mezi svátky. V lednu pak s juniorskou reprezentací zabojuje v kvalifikaci o mistrovství světa.

Dost událostí na jeden podzim, zvlášť když se k tomu přičte ještě 77 gólů v 17 zápasech extraligy. Z levého křídla, kde báječně zastoupil zraněnou ikonu Jiřího Motla. „Vyhrává nejlepšího střelce extraligy, sází plno gólů, je skvělé hrát za ním. Vlastně už i před ním,“ zubí se zelenáč a rozverně přihazuje: „Učím se od něj. Na svoji pozici se vrátí. Věřím tomu. I trošku doufám, že ne.“

Pápa, jak mu říkají, je taky odjakživa kanonýr. Loni vévodil střeleckému žebříčku dorostenecké ligy. „V mých očích to úplně objev není, my o jeho kvalitě věděli. Byla otázka času, kdy se začne prosazovat,“ podotýká trenér Roman Jelínek.

Pavla Chotěborská

Možná mu pomohla letní evropská kvalifikace v plážové házené. „Bohužel jsme neuspěli, ale odrážení a běhání v písku vám něco dá do výskoku a fyzičky,“ myslí si Chotěborský, přesto udivuje i sám sebe: „Někdy jsem překvapený, co za góly jsem schopný dát. Jsou to malé úhly. Když přijde střelecká krize, jsem na palubovce od rána a střílím, abych se vrátil co nejrychleji do formy.“

Loni k extraligovému mužstvu přičichl, teď už je tahounem. Vždyť dal i 11 gólů vedoucí Plzni, to je výkon jako hrom. „Jsem rád, že jsem do toho systému tak zapadl.“

Svědčí mu i průprava z Mostu, kde trénoval s ženským týmem Andělů. „V dorostu mu startovala příprava později, takže začínal sezonu s našimi ženami,“ prozrazuje šéfka klubu Chotěborská. „Jeho vychovávali nejen lovosičtí trenéři, ale taky všichni kouči interligového Mostu. Peter Dávid a další. Radili mu. Holkám je už jedno, jestli se před ním svléknou do podprsenek. Vyrůstal s nimi, berou ho za vlastního.“

Že by díky svým konexím domlouval rande lovosickým házenkářům s hráčkami Andělů, to prý ne. „Oni je znají, jezdí za nimi, já jim je přivádět nemusím,“ směje se talent.

Od starších žáků přešel do Lovosic, ale dál ho cepovala i mostecká kapitánka Lucia Mikulčíková. „Chodil s ní na individuální tréninky, pilovali kondičku, střelbu, výskok. Přijel ze zápasu a volal jí, že měl dva přešlapy, tak zamakali na odrazu. Suki se mu věnovala hodně,“ děkuje Chotěborská, bývalá házenkářka. A křídlo jako její bratr, táta hrál spojku.

Nejmladší z klanu je zatím hubeňour, potřeboval by zesílit. Při výšce 185 cm váží 68 kg a vedle ramenatých spojek či pivotů vypadá křehce. „Od nich se radši držím dál, aby mě náhodou nezlomili vejpůl,“ kření se letošní maturant. „Ale hrát se strachem by nešlo, jdu do všeho po hlavě, ať tam stojí kdokoli. Na síle musím zapracovat, nabrat svaly, ale zůstat i rychlý. Bude těžké to skloubit.“

Máma tvrdí: „Každý den je v posilovně, ale já i můj manžel jsme hubení, nemá po kom být nařachaný. Přitom je lepší ho šatit než živit.“

S mamkou se neshodnou, když řeší jeho výkon. „Ona to prožívá hodně, celá rodina tím žijeme. Občas hádka proběhne, ale vyříkáme si to. Já třeba s výkonem nejsem spokojený, ona mi bude tvrdit, že byl skvělý,“ popisuje mladík. Chotěborská líčí: „Říkám mu, že je psychouš. Myslí si, že musí být stoprocentní, ale to od něj v devatenácti nikdo nečeká. Je k sobě kritický. A já na něj hrdá.“

Že je předsedkyní Andělů, tomu váhu nepřikládá. „Žádné body mu to nepřidává. Kam se dostal, je jen jeho zásluha. Vždyť teprve teď ho poprvé povolali i do juniorské repre. Moji funkci vůbec neřešíme. Tedy jen v jednom. On mi říká šéfová. Smějeme se tomu.“