Takhle nemůžeme na mistrovství hrát, ulevil si kapitán házenkářů

Proč jste prohráli?

Je to úplně jednoduché. Tohle nebyl obrázek našeho mančaftu. Takhle nemůžeme na mistrovství Evropy hrát. Teď jsem po zápase plný emocí a s odstupem času to budu možná vidět jinak, ale je to tak, jak jsem řekl.

Zdálo se, že jste hráli bez šťávy.

Přesně tak. Nebyla tam energie, která nás zdobí a díky níž jsme vyhrávali těžší zápasy než proti Bělorusku.

Bralo vám hodně sil neustálé dotahování manka?

I s tím, jak jsme hráli, jsme měli pár šancí, kdy jsme mohli jít do vedení. Ale neproměnili jsme je a to nás stálo vítězství. V zápase, kde ne úplně vše vychází, je potřeba dávat aspoň stoprocentní možnosti.

Přitom soupeři v závěru ubývaly síly, že?

Viděl jsem to stejně. Kuleš útočil i bránil a ke konci už byl úplně vyřízený. A nebyl to jenom on. Nevím, co se stalo. Musíme to rázně rozebrat. Teď jsou v tom emoce. Nerad bych se rozohnil a řekl všechno, co mám srdci.

Jste naštvaný, nebo zklamaný?

Obojí. Neříkám, že to toho nedali všichni všechno. Pokud bychom prohráli a cítil, že soupeř byl lepší než my třeba jako Španělsko, tak to tolik nebolí. Dnes jsme chtěli dva body a nezdálo se mi, že všichni k tomu přistoupili, abychom je získali.

Jste jediným týmem ve skupině bez bodu a před sebou máte zápasy proti Chorvatsku a Německu. Umazat nulu bude složité, že?

Na tomhle mistrovství jsme ztratili už čtyři body. Porážku od Španělska neberu, protože to by byl příjemný bonus. Ztratili jsme s Rakouskem, proti němuž jsme odehráli dobrý zápas. Ztratili jsme s Běloruskem, proti němuž jsme nehráli dobře. To mě mrzí nejvíce. V posledních dvou utkáních se budeme snažit vyhrát, uděláme pro to všechno.

Jak jste na tom s kondicí po pátém zápase v devíti dnech?

Nevím, jak ostatní, ale síly mám a cítím se dobře. Máme dobrou rehabilitaci, maséry... Ale hraji jenom v útoku, což je pro mě jednodušší.