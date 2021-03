V 37 letech šéfem svazu. Zdráhala: S hraním končím, házenou chci spojit

Pro český sport je to velká novinka. Aby některému z tradičních svazu předsedal někdo tak mladý a zároveň ještě aktivní sportovec? Nevídané. „Stalo se a jsem rád. Boj byl tvrdý, ale věřím, že z mojí strany férový,“ pronesl 37letý Zdráhala.

Ten ve volbě porazil další kandidáty Ilonu Hapkovou a Jana Schneidera, druhý jmenovaný se poté stal členem svazové exekutivy. „Náš mandát je velice silný,“ věří i proto Zdráhala, někdejší nejlepší střelec mistrovství Evropy, současná střední spojka katarského celku Al-Vakrá – a budoucí funkcionář.

Hrajícím prezidentem určitě nebudete, což?

Klub o tom věděl a podporoval mě; ještě včera se mě všichni ještě ptali, jak vidím své šance. Musím říct, že až tak sebevědomý jsem nebyl. Zítra nás čeká zápas, v následujících 14 dnech dohrajeme první půlku sezony a potom bych ukončil smlouvu a odletěl do Česka plně se věnovat vedení svazu – takový je plán.

Čili tímto končí vaše bohatá kariéra?

Nemyslím si, že budu ještě aktivně hrát, třeba nějakou nižší soutěž. Za mě to nejde spojit. Budu se plně věnovat funkci prezidenta, což bude obnášet spoustu času, i o víkendech a večerech. Pokud něco dělám, musím to dělat na 100 procent. Poslední týdny jsem si ověřil, že člověk nemůže na tréninku nebo v zápase podat stoprocentní výkon, když předtím celý den pracuje.

Co podle vás rozhodlo o vašem zvolení?

Už před rokem jsem o kandidatuře uvažoval, ale myslel jsem, že budou volby později v řádném termínu. Cítil jsem, že hnutí je rozdělené, což už je několik let. Předčasný termín pro mě původně nepřicházel v úvahu, po lednových událostech jsem ale cítil, že se to rozdělilo ještě víc, panovala obrovská nespokojenost. Také jsem cítil, že další dva kandidáti veřejnost rozdělují. To se potvrdilo ve volbě.

V lednu národní tým, s vámi v čele, neodjel na mistrovství světa. Skončil předseda Chvalný, odvoláni byli trenéři Filip s Kubešem. Jaký máte na obsazení lavičky mužského týmu názor?

Každé rozhodování je záležitostí exekutivy. Jako prezident v ní budu mít vliv, ale každý má jeden hlas. Asi je ještě brzo. Jsem rád, že trenér (Rastislav) Trtík převzal reprezentaci v této nelehké době, kluci zahráli dvě výborná utkání a věřím, že v neděli doma zvítězí nad Ruskem. Pak budeme mít čas to všechno řešit.

Hodláte být mužem konsenzu? Spojovatelem?

Šel jsem do toho s tím, že nejsem zatížený křivdami minulosti, skandály. Za celou svojí kariéru jsem se snažil spojovat; být kapitánem, co vytváří tým, neupřednostňoval jsem se jako individualita. V tom hodlám pokračovat i ve vedení svazu, věřím, že podpora bude velká. Že dokážeme, že ta volba byla správná, že dokážeme hnutí spojit.

Co je potřeba udělat jako první?

Abychom mohli spojit házenkářskou veřejnost, potřebujeme dokázat, že pracujeme v jejím zájmu. To je náš základní cíl. Že se zajímáme o problémy, co uvnitř jsou, že nebudeme rozhodovat od stolu, ale komunikovat napříč celým hnutím.

Co vám vlastně kandidatura, jakýsi pozvolný přechod mezi funkcionáře, naznačila o stavu české házené?

Potvrdilo se mi to, co jsem si myslel a jaké jsem měl informace. Hnutí bylo značně rozdělené a došlo to do fáze, kdy lidé už chtějí, aby se věci pohnuly tím správným směrem. Cítí, že je potřeba táhnout za jeden provaz.

Hráč a prezident svazu, to je obrovský rozdíl. Změní se váš pohled na házenou?

Věřím, že ne. Sportovní prostředí je specifické a myslím si, že zkušenosti z hřiště a z vrcholové házené budou obrovským přínosem. Kdo špičkový sport nedělal, nemůže si hodně věci dokázat představit.

Nebojíte se, že vás tato změna může semlít, tak jako svého času ve fotbalu Ivana Haška?

Určitě se nebojím. Vím, že to bude náročné, ale udělám vše proto, aby k něčemu takovému nedošlo. Tak, abych české házené pomohl.