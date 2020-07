Zdráhala okusí házenou v Kataru. Je to zkušenost i pro děti, říká

„Dál už nebylo možné spolupracovat se současným trenérem ve Wisłe Płock,“ vysvětloval rozhodnutí Zdráhala, který vyrostl v klubu Hranic a SSK Vítkovice, hrál extraligu za SKP Frýdek-Místek a HCB Karviná, s nímž získal v letech 2004 až 2007 čtyři mistrovské tituly, a později působil v Dánsku, Norsku, Německu, na Slovensku a v Polsku.

„Angažmá v Polsku můžu hodnotit jen pozitivně. Jako rodina jsme se tam cítili skvěle. Jazyk jsme se naučili velice rychle, děti se také aklimatizovaly a byly tam velmi spokojené. Myslím, že tyhle dva roky mě posunuly nejen házenkářsky, ale i lidsky a zkušenosti z působení v Polsku budu moci nejen ve svém házenkářském životě dál využít,“ ohlíží se před další výzvou.

„Ve hře bylo více variant. Velkou roli v mém rozhodování, proč pokračovat dál v kariéře, hrála i skutečnost, že jsme se kvalifikovali na mistrovství světa v Egyptě,“ podotkl Zdráhala. „Všichni vědí, že koronavirus všude trochu zamíchal kartami a dlouho se nevyjednávalo, takže smlouvu jsem podepsal chvilku poté, co odezněla ta nejsilnější fáze koronavirové epidemie.“

Proč se nakonec rozhodl pro Al-Wakrah Sport Club? „Působí tam trenér, kterého znám už delší dobu. Myslím si, že naše spolupráce bude mít smysl. Je to velmi ambiciózní tým, který bude chtít hrát o tituly a těchto cílů bude před námi několik,“ vyjmenovala opora české reprezentace. „Původně jsem chtěl podepsat na dva roky, nakonec jsem se ale rozhodl pro jednoletou smlouvu z důvodu nového prostředí. Všechno je tak otevřené a uvidíme, co bude dál. Pokud budou obě strany spokojené, tak si myslím, že se angažmá může prodloužit i na dva roky.“

Život v Kataru bude pro celou jeho rodinu také o poznávání odlišné kultury. „Právě odlišná kultura a mentalita byly také velkou motivací, proč si vyzkoušet angažmá v Kataru. Myslím, že to bude ohromná zkušenost pro celou rodinu, a to i pro děti, které poznají úplně multikulturní společnost a budou chodit do anglické školy. I pro ně to bude do života velké plus,“ přemítá.

„Budeme žít v částí Al-Wakrah, kousek od fotbalového stadionu. Do centra Doha je to kousek. Těšíme se na místní kuchyni, vůně, na všechno, co je spojené se životem v pro nás tak cizokrajné zemi,“ řekl.

Katar poznal už na světovém šampionátu 2015. „Tahle zkušenost prakticky nehrála v rozhodování žádnou roli. Když jsme tam byli, byl leden, 23 stupňů a příjemné teplo. Teď, když se budeme v létě stěhovat, bude tam asi pětačtyřicet stupňů.“

Počítá s tím, že v novém působišti bude předávat bohaté zkušenosti. „Určitě bych měl týmu pomoci svými zkušenostmi a góly k tomu, abychom vyhráli nějaké trofeje, nebo se o to alespoň pokusili. Také bych měl motivovat mladší, nejen katarské hráče, a předávat jim své zkušenosti,“ potvrdil hráč, který minulý týden oslavil 37. narozeniny.

„Čeká nás toho hodně – liga, řada turnajů. Tým bude určitě chtít hrát o medaile. Uvidíme, jak se to poskládá, v týmu mohou působit maximálně tři cizinci. Vím zatím to, že tam budu já, talentovaná mladá levá spojka z Alžírska a zřejmě zahraniční brankář,“ dodal.

Zdráhala navíc před mistrovstvím světa v roce 2022 v Egyptě získá další zkušenost z blízkovýchodní házené. „Angažmá v Kataru by mi mohlo v některých ohledech s přípravou na mistrovství světa v Egyptě pomoci. Podnebí je dost podobné a aklimatizace tak pro mě nebude tolik složitá. Podobnou aklimatizaci by si určitě zasloužil celý národní tým, ale to je otázka dalšího jednání.“