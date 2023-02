Operace, dlouhá pauza. Teď je plzeňský křídelník Šafránek zpět

„Je to skvělý pocit. První místo je nejlepší výchozí pozice do play off, chceme ho udržet,“ hlásí šestadvacetiletý Šafránek.

Do konce základní části zbývá šest kol, je teď hlavním cílem udržet první příčku tabulky?

Je to náš plán. Ale jsme si vědomi, že nás ještě doma čekají Karviná i Zubří, což jsou velmi těžcí soupeři. Vůbec to nebude lehké.

Jste konečně zpět a podle střelecké formy v Prešově se zdá, že jste se vrátil v dobré pohodě.

Tím si nejsem jistý... S ramenem jsem se potýkal přes dva roky. Nebylo to tak, že by se mi něco stalo v přípravě, byl to dlouhodobější problém. Takže jsem se dlouho necítil optimálně, i teď jsem pořád ve fázi nějaké rekonvalescence. O absolutní pohodě bych určitě nemluvil. Pocitově se cítím tak na 70 procent, může to být mnohem lepší.

Limituje vás ještě při hře operované rameno?

Je to tak. Je takové líné. Kdybych měl střílet z dálky, vůbec míč neletí. Naštěstí jsem křídlo a zblízka to není tolik poznat. (smích) Ani střelecké úhly ještě nemám tak zaběhnuté, pořád se to ještě vyvíjí.

Jaký byl ten půlrok bez házené?

Zpočátku docela dobrý. Měl jsem volné víkendy, když se hrálo venku, udělal jsem si s kluky výlet, nebo jel někam pryč. To bylo fajn. Ale postupem času to bylo horší a horší. A když se blížil návrat a já někdy od listopadu seděl za střídačkou a jen se díval, už to bylo dost na nervy, těžké na psychiku.

Museli vás trenéři krotit, abyste návrat neuspěchal?

To zase ne. Rameno by mě nepustilo. V listopadu už jsem byl s klukama na palubovce, hrál aspoň fotbálky. Předtím skoro nic, jen posilovna. Ale byl jsem si vědom, že to fakt nejde urychlit, v tomhle to na hlavu nebylo složité. Trenéři i fyzioterapeuti mi to samozřejmě připomínali taky, ale byl jsem rozumný.

Dbáte teď ještě víc na regeneraci než dříve?

Já se těmhle věcem věnuji dlouho. Vždy jsem řešil regeneraci, posilovnu. Teď se zdokonaluji, poznávám své tělo ještě lépe. Zjistil jsem třeba, jak hodně mi pomáhá bazén.

Na co má letos Plzeň? Jste ještě silnější než v minulé sezoně?

Tým se zase tolik nezměnil. Ale díky zraněním se objevil třeba Dan Bláha, kterého ještě před půl rokem nikdo neznal. Najednou vidíte, že může pomoci áčku a skoro už nemusí být v dorostu. Když se dobře naladíme na play off, myslím, že bychom mohli být silnější než loni. Ale musíme být zdraví.