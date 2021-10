Mika se v Zubří vrhl i na trénování dětí: Když budou drzí, přejdu na vykání

Vaši generaci házenkářsky vedl od žáčků až po muže váš otec Jiří. Snažíte se jít v jeho stopách?

Byl jsem za ním pro rady. Práci s mladými do současné vysoké úrovně vycepoval on. Dává mi různé tipy. Je to hodně psychologie. Ve Francii jsem trénoval starší kategorie, tady pořád trochu tápu. Důležitá je komunikace. On měl velký respekt, chtěl bych ho napodobit.

Jak vám říkají - trenére, nebo Ondro?

Z Francie jsem zvyklý, že si tykáme. Když mi řeknou jménem, nevadí mi to, i když mi to starší trenéři nedoporučovali. Když budou drzí, přejdu na vykání. (usmívá se) Ještě mě neznají, nezažili mě. Když budou chodit na házenou, tak je to třeba povzbudí v jejich úsilí.

S týmem se vám daří. Až na poslední domácí zápas s Karvinou jste zbývajících šest vyhráli, postoupili do 2. předkola Evropského poháru. Jste překvapený?

V extralize jsme odehráli tři zápasy venku. Na Dukle a v Jičíně nebude vyhrávat každý. Porazili jsme Brno, s kterým to bude mít každý těžké, jakmile se mu uzdraví hráči. Panuje spokojenost. Škoda utkání s Karvinou, která je spolu s Plzní od zbytku trochu odskočená. Chtěl jsem, abychom se jí utrhli a vytvořili si na čele polštář. Ale udělali jsme moc technických chyb a to rozhodlo.

Očima trenéra Peter Dávid, kouč házenkářů Zubří Peter Dávid „Máme neuvěřitelně mladý tým. Je s podivem, jakou roli v něm mají devatenáctiletí kluci. Ondra patří mezi staré harcovníky, kteří jsou strašně důležití. Jsem moc rád, že ho máme. Do hry vnáší zkušenost, kterou nabral za devět let ve Francii, klid. Má skvělou kličku, překvapivou střelu. Je to klišé, ale Ondra je moje pravá ruka. Těžko se to srovnává, ale má podobnou úlohu jako třeba Duvnjak v Kielu. Je to v pravém slova smyslu lídr. Je to s ním stejně jednoduché jako s jeho tatínkem, se kterým se léta velmi dobře známe.“

Jak se vám zamlouvá zuberský tým?

Má potenciál, charakter, bojovnost. Občas si to potřebuje sednout, ale v extralize můžeme každého potrápit.

Má na to, aby už v této sezoně zaútočil na medaili?

Stručně řečeno: Ano. Fakt klukům věřím. Až se nám uzdraví zranění hráči, budeme ještě silnější. Navíc před Karvinou někteří kluci týden netrénovali. Program středa, sobota byl obrovsky náročný. Až se bude blížit vrchol sezony v play off, věřím, že budeme útočit na nejvyšší příčky.

Extraligu hrajete po devíti letech. Jak se změnila?

Herní styl je trochu jiný. Přijde mi tvrdší, je tam více faulů z boku, zezadu. Musím se tomu přizpůsobit, tak se tady hraje. Ve Francii jsou větší hráči, stahují se tam profíci, jsou na tom fyzicky velice dobře, takže stíhají faulovat zepředu.

Francie vám chybí?

Je to za mnou, soustředím se na Zubří. Chci tady něco dokázat. Samozřejmě nostalgické vzpomínky jsou. Ve Francii jsem žil léta, beru ji jako druhý domov. Ale návratu nelituji. Jsem rád, že jsem se vrátil.

Už jste dal 17 branek, častěji střílíte. To jste se naučil ve Francii?

Než jsem odešel, měli jsme jiný herní styl. Na křídlech skákali Kuba Hrstka s Tomášem Čípem. Ne že by to třeba Mira Jurka neuměl. Na spojce je Lukáš Mořkovský. Každý ví, že má obrovský potenciál, dávají si na něj pozor, takže se mi otevírají prostory. Je tu hodně mladých, nechci míče odhazovat a jdu do střelby. Vím, že v těžkých momentech za to musím vzít.