Mohli jsme mít bodík, litoval kouč olomouckých házenkářek

„Mohli jsme pomýšlet i na nějaký ten bodík, ale v klíčových okamžicích jsme neproměnili šance,“ mrzelo Jana Hegara, kouče Zory.

Nebyla to od něj žádná přehnaná nadsázka. Ačkoliv ve druhém poločase se Most postupně dostal až do sedmibrankového vedení, Zora si nechala svůj nejsilnější moment na poslední čtvrthodinu.

Střídající gólmanka Michaela Polášková se dostala do transu, čtyřikrát v řadě zastavila útok Černých andělů a její spoluhráčky v poli pěti góly snížily na 22:23.

„V tu chvíli už jsme byli nalomení,“ přiznal kouč Mostu Peter Dávid. „Tam se rozhodovalo a byla tam čistá loženka, kterou chytila Sabrina Novotná. To nám udrželo náskok a zachránilo nás,“ oddechl si.

Oba trenéři buď z gentlemanství, či diplomacie nechtěli jmenovat konkrétní hráčku, která měla vyrovnání na ruce, ovšem nebylo to ani potřeba. Annamárii Patrnčiakovou prozradil po skončení zápasu výraz její tváře, ze kterého se dalo vyčíst čiré rozčarování a zklamání.

„Trháky se musí dávat a já jsem jich zahodila moc. Můj výkon byl úplně pod čáru,“ přiznala sebekriticky.

Nejlepší střelkyně Zory sice měla v ruce vyrovnání, ale nedostatků ve hře Zory bylo daleko víc. „Velmi těžce jsme se prosazovali v útoku na postavenou obranu. Tam byl velký rozdíl ve hře krajních spojek. Potýkáme se s jejich potencí a sebevědomím, velmi nám spadlo a bojujeme s tím, abychom to znovu nastartovali. I tentokrát bylo vidět, že náš výkon stál na jiných postech,“ podotkl Hegar a pokračoval: „Musím však před děvčaty smeknout, že se dokázaly vrátit do zápasu i ve stavech, kdy to vypadalo ztracené.“

Jenže to je příliš slabá útěcha pro tým, který je mezi českými celky až pátý a vyklidil tedy pozice zaručující play off. „Mrzí nás, že jsme nedosáhli na bodík, ty ale přichází s kvalitou a ta musí být komplexní. Odehráli jsme výborný zápas v Šale i v Porubě, ale podobné momenty nás stojí výhry. Musíme se poučit a jít dál,“ dodává Hegar.