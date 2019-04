Play out nebude formalita, tuší kouč házenkářek Olomouce

„Utkání jsme mohli klidně i prohrát,“ uznal olomoucký trenér Jan Hegar. „V závěru nás podržela brankářka Polášková, která chytla dvě vyložené šance, družstvo dostalo jistotu a šlo si za obratem. Jsem za to moc rád, protože potřebujeme psychickou vzpruhu a jsem rád, že děvčata šla bojovně za vítězstvím.“

Olomoucké házenkářky letos nesplnily cíl zopakovat účast v play off, tedy dostat se mezi nejlepší čtyři české celky. A to navzdory tomu, že dokázaly porazit Porubu, Slavii i Veselí, jež boj o medaile čeká. Hlavní problém totiž spočíval v tom, že i když dokázaly připravit o bod suveréna mezinárodní soutěže z Michalovců, stejně tak dopustily i prohry s týmy pod sebou Plzní, Zlínem a Pískem.

„U některých hráček došlo k výkonnostnímu progresu, ale celkově mělo družstvo herní výkyvy a máme je pořád. Promítly se i v zápase se Šalou, že některé úseky zahrajeme velmi dobře, podle toho, jak jsou hráčky pod tlakem a jak se dokážou rozhodovat. Velmi nám chybí zkušená hráčka, organizátor hry, který by dokázal ukočírovat mladé hráčky na krajních spojkách, a to se promítlo do celé sezony,“ míní Hegar.

Podle něj Zora doplatila i na letní odchod zkušených hráček. „Těch důvodů, proč jsme se nedostali do play off, je víc. Analýzu máme a budeme ji probírat s vedením. Je to určitý vývoj, část z toho je, že nám před sezonou odešlo pět hráček a s nimi i velká střelecká zkušenost. S ostatními jsme nedorostli tam, kde je potřebujeme mít. U některých z nich progres je a je to nastartováno, ale musí se s tím pracovat dál,“ má jasno Hegar.

Olomouc v interlize posbírala 21 bodů a nyní ji čeká play out, ve kterém se utká se Zlínem (17 bodů), Plzní (16) a Pískem (13).

„Není to vůbec žádná formalita, ty ostatní týmy mají svou kvalitu. Zlín nás dokázal doma porazit, Plzeň zkonsolidovala družstvo svých mladých hráček a hrají solidní házenou. Písek ukázal, co dokáže souhra zkušených hráček, plus se má údajně vrátit Barbora Raníková do branky. Vůbec to nebude klasický play out, ve kterém je někdo vyřízený. Teď jsou všichni ve hře a pro nás jsou body se Šalou do těchto bojů důležité,“ zdůraznil Hegar.