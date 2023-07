Kouč Malínek o Kuxové: Má píli i obrovský talent, ženou ji sny

„Dávalo mi to smysl, řešila jsem i jiné nabídky, například ze Slovenska. Vím, že kdybych šla v Česku z Olomouce někam jinam než do Mostu, moc bych si nepolepšila, co se kvality týče,“ uvažovala olomoucká rodačka. „Navíc jsem přijata do Ústí na vysokou školu.“

Vyjma sázení branek se tak Kuxová bude ještě věnovat studiu na katedře tělesné výchovy a sportu. Ve skrytu duše doufá, že až jí za dva roky u mosteckých černých andělů vyprší smlouva, půjde si plnit své házenkářské sny do Evropy. Ideálně do Skandinávie. „Ale ani Francii či Německu bych se vůbec nebránila,“ řekla s úsměvem.

„Právě to, že má takové sny, ji nesmírně žene. Má píli, pracovitost a obrovský talent,“ vyzdvihl její bývalý trenér Libor Malínek. „Má velice dobré čtení hry, rozhodovací schopnosti, umí dobře spolupracovat s pivotkou. A hlavně se dokáže z postu spojky prosadit střelbou i z větší vzdálenosti,“ přidal se trenér Mostu Vladimír Šuma.

„Bylo mým přáním, aby přišla. Má výborné reference, je jí teprve devatenáct let, budu na ni hodně sázet,“ pravil Šuma. Kuxová se dle něj musí zlepšit hlavně v silové vybavenosti. „Ale co byste chtěli v devatenácti?“ namítl Malínek.

Sám ji před třemi roky vytáhl z dorostu, už tehdy ve své svěřenkyni spatřoval veliký potenciál. „Vnímali jsme to všichni trenéři, tušili jsme, že nám po hřišti běhá obrovský talent. Šlo o to, abychom s ní dobře pracovali, což se, myslím, povedlo na výbornou,“ culil se. Kuxová se mu odměnila, nejlepší střelkyní týmu byla i v loňské sezoně. V osmnácti letech se ve třiceti zápasech prosadila sto pětkrát.

„Nic si z toho nedělám, jsem ráda, že jsem týmu mohla pomoct,“ mávla rukou Kuxová. S týmem v minulých ročnících vybojovala dvě bronzové medaile. „Sžila se s rolí tahounky dobře. Je pravda, že občas byla nervózní, a když šel její výkon dolů, klesla také výkonnost celého týmu. Ale občas to bylo ku věci, neboť se zase ukázaly jiné hráčky,“ vzpomínal Malínek.

„Ze začátku mi to dělalo celkem problém, nebyla jsem zvyklá, že já bych měla být ta, co vystřelí z dálky, vezme to v klíčový moment na sebe. Radši jsem vždy přihrála. Ale pak to prostě jednou přišlo. Nepřemýšlela jsem nad tím, přestala být nervní. Kolikrát mi to taky holky skvěle připravily,“ kývla Kuxová.

Učitelka ji nepřemlouvala

Na Hané se jí loučilo těžce. S hráčkami si vytvořila silné pouto a během sezony často přemýšlela, jestli ještě nezůstat. Tím spíš, že se na trenérskou židli přesouvá házenkářská ikona Lucie Fabíková, která shodou okolností byla také třídní učitelkou Kuxové a letos ji dovedla k maturitě. „To víte, že to mrzí,“ shodly se obě.

„Musela jsem se rozhodnout a cítila jsem, že je ten správný čas,“ uvedla Kuxová. „Nechtěla jsem ji přemlouvat. Sama vím, že když je hráčka někde srdcem a duší, už s ní nemá cenu manipulovat,“ pověděla Fabíková v nedávném rozhovoru pro MF DNES. „Ale je pravda, že z kabiny se jí moc nechtělo. S holkami navázala skvělý vztah,“ dodala.

Ambice a kariéra ovšem logicky dostaly přednost. A v Mostu budou ambice opět nejvyšší. V uplynulém ročníku černí andělé nevyhráli ligu poprvé od roku 2012 a na zlatou příčku se chtějí opět vrátit. Omlazení týmu navzdory. „Chceme družstvo stabilizovat, ale i tak máme nejvyšší cíle,“ zdůraznil Šuma.

Kromě základní sestavy na severu Čech bude Kuxová atakovat zahajovací sedmičku také v reprezentaci. „Byla jsem hodně nervózní, když jsem jela poprvé. Ale oblíbila jsem si trenéra, sedla jsem si s holkami, takže už je to v pohodě. Je to úplně něco jiného. Holky jsou ze zahraničí úplně jinak silově vybavené, trvá mi zvyknout si na to,“ uzavřela Kuxová. Teď si bude zvykat na nový domov, ambice i trenéra. A doufá, že si nové spoluhráčky oblíbí tak jako ty olomoucké.