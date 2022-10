Házenkářské hody: O štít města Chebu i Pohár EHF v Lázních Kynžvart

Mezinárodní turnaj v házené žen bude Cheb hostit už po osmačtyřicáté. Letos se bude konat v městské sportovní hale Lokomotiva od 1. do 3. listopadu. Soupeřkami české házenkářské reprezentace budou družstva Norska a Egyptu. Německé barvy pak bude hájit tým Union Neckarsulm.

Kynžvart vyzve turecký tým

Další házenkářskou lahůdkou bude EHF Cup, do které se probojovaly házenkářky týmu Házená Kynžvart. Pro klub to bude velká premiéra. Klub už zná soupeře, se kterým změří síly v pohárové Evropě. Je jím tým z tureckého hlavního města – Ankara Yenimahalle BSK.

„Těšíme se na evropskou konfrontaci s Ankarou, je to určitě atraktivní soupeř s věkově výborně poskládaným hráčským kádrem. Je pravidelným účastníkem v evropských soutěžích, proto mají velké zkušenosti s učinkováním v Evropě,“ uvedl Peter Sabadka, trenér A-týmu žen Kynžvartu a pokračoval: „My toužíme rovněž nabrat tyto praktické zkušenosti. Náš úvodní zápas odehrajeme na jejich horké turecké palubovce. Chtěli bychom mít premiéru, která by nám dávala naději na případný postup v odvetě v našem domácím prostředí. Přes náš náročný program to vnímáme jako další sportovní výzvu.“

Na horké turecké půdě se Kynžvart představí 3. nebo 4. prosince, domácí se má konat 10. nebo 11. prosince.

V sobotním zápase kynžvartské házenkářky dokázaly v západočeském derby porazit své plzeňské soupeřky. Kynžvart přestřílel Plzeň o deset branek a vyhrál 35:25.

Lázně Kynžvart nevstupovaly do zápasu, stejně jako Plzeň, v ideální formě. Plzeňačky vyhrály jen jedno z posledních pěti utkání, Kynžvart zase už třikrát v řadě nezvítězil. Nyní si tuto nelichotivou bilanci napravil. Od prvních minut se ujal vedení, ve 14. minutě už vedl o šest branek. Svůj brankový účet stále rozšiřoval, naopak Plzni povolil jen devět gólů. Ačkoliv druhá půle už vypadala jinak a Plzeň se trefila šestnáctkrát, Kynžvart si stále držel jasný náskok a zvítězil o deset branek.